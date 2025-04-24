Передают на ВСУ сотни авто и тысячи долларов: народный артист Украины намекнул на ложь украинских звезд за границей

Народный артист Украины Анатолий Матвийчук, ныне живущий и активно работающий в США, выступил с откровенным заявлением о поведении украинских артистов за рубежом. Он не только поделился своим опытом волонтерства и творческой работы, но и намекнул на возможную фальшивость громких заявлений отдельных звезд о масштабной помощи украинскому войску.

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Несмотря на трудности, артист активно участвует в благотворительных инициативах в Вашингтоне, Сан-Франциско, Чикаго, Сакраменто, где информирует американское общество о войне в Украине, выступает на акциях поддержки, собирает средства на лечение раненых воинов, протезирование, медицинское оборудование, но так поступают далеко не все. Свое мнение Анатолий Матвийчук высказал в интервью OBOZ.UA.

"Мы должны быть на светлой стороне, нести Любовь и Веру – это настоящая миссия артиста. Но когда кто-то из коллег рассказывает, что отправляет в Украину сотни автомобилей или сотни тысяч долларов, мне в это тяжело верится. Как им это удается? Я знаю, что такое организовать концерт за границей. Это значительно труднее, чем в Украине. Здесь большинство украинцев преимущественно заняты либо элементарным выживанием, либо построением собственного бизнеса – и это отнимает много сил, времени и внимания", – отметил артист.

Матвийчук подчеркнул, что в США многие украинцы объединяются вокруг церквей, которые здесь выполняют роль духовных, культурных и психологических центров. По его мнению, именно у такой модели есть шанс изменить и украинское общество, в котором распространился "агрессивный, пещерный атеизм".

Кроме культурной миссии, певец не обходит тему социальной справедливости. Его возмущает ситуация, когда больше всего донатят обычные украинцы, в частности пенсионеры, тогда как состоятельные граждане и олигархи остаются в стороне.

"Деньги – основа нашего существования. Но я считаю, что это позорно, когда бабушка вынуждена донатить на дроны из мизерной пенсии. А как же государство, как олигархи, лишенные квартирной платы? Они не платят за поместья, они не платят за землю. Вот кто должен донатить и жертвовать? Почему каждый день в рекламе каждой телевизионной программы просят донатить? Почему это переложили на плечи простых людей? Разве мы не знаем, какая помощь постоянно декларируется на межгосударственном уровне! Куда же идут эти средства?" – задал риторический вопрос артист.

В то же время, Анатолий Матвийчук также донатит на украинскую армию из США. И это, несмотря на высокую плату за проживание в Штатах. По его словам, нужно "платить не менее 2-3 тысяч долларов ежемесячно только за жилье".

"Случайные концерты или выступления на фестивалях не решают проблем – они не могут покрыть уровень ежемесячных расходов. Так что истории о том, что артисты в США могут заработать концертами большие деньги и помогать Украине – миф", – отметил он.

Отметим, что не все украинские артисты, которые ездят с благотворительными концертами за границу, врут по поводу своей помощи ВСУ. К примеру, певица Ирина Федишин за два месяца пребывания в США, Канаде и Европе Федишин дала 29 концертов. Перед рождественскими выступлениями ее фонд передал помощь ВСУ на 2,14 млн долларов (около 90 млн грн). Основной упор артистка делает на закупке автомобилей для военных – в 2024 году за средства тура было приобретено 60 авто.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анатолий Матвийчук рассекретил свою пенсию и заметил, что Павел Зибров получает больше. Он отметил, что такой размер пенсии, безусловно, очень мал.

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