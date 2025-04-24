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"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

Ирена Ремик Калдаш
Шоу Oboz
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'Вас нужно собрать вместе и сжечь'. Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

Народный артист Украины, поэт и композитор Анатолий Матвийчук, чей хит "НЛО" в лихие 90-е знал почти каждый украинец, уже год живет в США, где активно занимается творчеством и популяризирует нашу культуру. При этом планирует вернуться в Украину, чтобы понять – "нужны ли сегодня стране поэты, когда больше всего ей нужны бойцы".

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В интервью OBOZ.UA Анатолий Матвийчук рассказал о цинизме и вранье коллег по шоу-бизнесу о помощи ВСУ, назвал своего фаворита на Нацотборе, который должен бы представить Украину на Евровидении 2025 вместо Ziferblat, и посоветовал украинским исполнителям не переводить русскоязычный репертуар. Он также раскрыл примерный размер своей пенсии и признался, сколько нужно зарабатывать, чтобы прожить в США.

"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

– Анатолий Николаевич, как вам живется в Америке?

– Я живу и работаю в Сакраменто – столице штата Калифорния. Здесь очень конкурентная среда для украинцев. Есть несколько творческих проектов в коллаборации с местными украинскими музыкантами и журналистами. Здесь также живет и творит свою замечательную программу "Время украинской песни" Наталья Багмут. Мы написали с ней целый ряд песен, ставших программными и заглавными к песенным межконтинентальным фестивалям.

Также продолжаю сотрудничать со многими коллегами в Украине. Пишу и записываю песни. С режиссером Надеждой Агеевой-Швед вынашиваем новые творческие проекты – как поэтические, так и драматургические.

А недавно в Сакраменто, в украинской церкви "Источник Жизни", состоялся мой большой поэтический вечер. Активно сотрудничаю с местной детской академией, где учится немало украинцев, ищу и воспитываю таланты. Здесь, в США, ты должна иметь постоянную работу, потому что львиную долю твоих средств постоянно съедает аренда жилья.

"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

Читала, что в США, как только выходишь из дома, сразу начинаешь платить… Это правда?

– Ключевое слово вашей фразы – "как только выходишь из дома". Но ты должен заплатить не менее 2-3 тысяч долларов ежемесячно за жилье (улыбается). Многие молодые люди, приехавшие сюда, снимают дома или квартиры с одной спальней, одной гостиной и живут там вчетвером или вшестером. Продукты, одежда и т.д. – это все мизер по сравнению с оплатой жилья, медицинской страховки, патента на профессию, страхованием авто.

Случайные концерты или выступления на фестивалях не решают проблемы – они не могут покрыть уровень ежемесячных расходов. Так что истории о том, что артисты в США могут заработать концертами большие деньги и помогать Украине, – миф. Но как говорил один персонаж моего "Полустанка любви" – "не в деньгах счастье".

Да, деньги – основа нашего существования. Но я считаю, что это позорно, когда бабушка вынуждена донатить на дроны из скудной пенсии. У меня есть стихотворение на эту тему. А как же государство, как олигархи, избавленные от квартирной платы? Они не платят за имения, они не платят за землю. Вот кто должен донатить и жертвовать! Почему каждый день в рекламе каждой телевизионной программы просят донатить? Почему это переложили на плечи простых людей? Разве мы не знаем, какая помощь постоянно декларируется на межгосударственном уровне! Куда же идут эти средства?

"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

– Кстати, о пенсии. Ваши коллеги, Павел Зибров, Алла Кудлай и другие артисты, недовольны размером своей пенсии. Ваша вас устраивает?

– Моя пенсия немного меньше, чем у Павла Зиброва ( на момент записи интервью Павел Зибров получал пенсию 7500 гривен. В апреле 2025 года ее повысили до 8400 грн. – Ред.). Конечно, на сегодня это не деньги. Но лично я – аскет. Потому что мое детство было очень бедным.

– Насколько знаю, вы активно помогаете Украине из США. При этом многие украинские артисты уехали за границу и только создают видимость вовлечения в жизнь Родины...

– Сегодня очень важно поддерживать Украину. Я участвовал в различных акциях и сейчас активно поддерживаю те, которые имеют целью сбор средств на лечение раненых, протезирование, на медицинские средства.

Важны также мероприятия, информирующие американцев о ситуации в Украине или выступающие с обращениями к сенаторам и конгрессменам США. Я регулярно участвую в таких событиях в Вашингтоне, Чикаго, Сан-Франциско, Сакраменто. Здесь, мне кажется, есть ключевой аспект – не дать западному миру потребления уснуть в его идеальных материальных и бытовых условиях. Чтобы мир понимал, что Украина сейчас оказалась в эпицентре страданий, мы имеем дело со страшным циничным врагом, который говорит одно, а делает другое. Он скрывает свои истинные цели и желания быть империей, уничтожать всех, кто стоит на его пути. Он никогда не остановится.

"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

Но мы должны быть на светлой стороне, нести Любовь и Веру – настоящая миссия артиста. Но когда кто-то из коллег рассказывает, что отправляет в Украину сотни автомобилей или сотни тысяч долларов, мне в это тяжело верится. Как им это удается? Я знаю, что такое организовать концерт за границей. Это гораздо труднее, чем в Украине. Здесь большинство украинцев преимущественно заняты либо элементарным выживанием, либо построением собственного бизнеса – и это отнимает много сил, времени и внимания.

Реальность западного мира очень меняет людей: хорошие люди становятся еще лучше, а плохие – значительно хуже. Потому что здесь не нужно притворяться. Ты такой, как ты есть. Я это наблюдаю ежедневно и могу даже книгу писать об украинцах за границей, но это другая большая тема. В общем, могу сказать одно: люди, достигшие экономической стабильности, все равно лишены очень важного в жизни – родной культуры, постоянной связи с ней. В сознании каждого звучит ностальгия по родному краю. Почти все украинцы хотят быть в Украине...

В США очень мощные центры поддержки Украины. На юге страны, например, жизнь украинских эмигрантов строится вокруг духовных центров, церквей. Люди в Америке очень религиозны. В каждом городе десятки и даже сотни церквей – реформистских, православных, католических. Каждое воскресенье обязательным является посещение церкви. Она здесь не только духовный центр, но и центр культуры или центр психологической помощи, и вся коммуникация происходит через нее. Это подлинный феномен здешней действительности.

В Украине церкви давно не играют той роли, какую должны играть. И это тоже проблема – какой-то агрессивный, пещерный атеизм в Украине… Артисты должны быть духовными людьми, а не злыми циниками.

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– Один из таких артистов, выехавших из Украины в разгар полномасштабной войны, – продюсер Потап. Вы слушали его интервью российскому журналисту Павлу Дудю?

– Пытался, но не смог. Я просто не верю его словам, потому что творчество Потапа говорит о нем значительно больше. Я не знаю более циничного артиста в Украине. При этом он сделал цинизм своим творческим кредо. Вы, вероятно, слышали его "шедевры" "Малибу" или "Волонтерка"? Здесь ничего не нужно объяснять.

У нас с ним когда-то был микроинцидент. Я задел как-то его в сети стихом о том, что я в жизни что-то упустил, потому что вовремя не снял штаны где-то на сцене. Фамилии его я, конечно, не называл. Но он быстро ответил мне пренебрежительным "стишком". Но суть не в этом, а в другом – человек долгое время "снимал пенку" с люмпенов и маргиналов, не имеющих никаких принципов, у которых в жизни всего два критерия: "прикольно" и "отстой". Хорошо, что украинцы понемногу растут в своем понимании культуры…

"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

– Украинская культура сейчас на такой высоте, как никогда раньше. Согласны?

– На определенном этапе независимости мы отдали абсолютно без боя наше информационное пространство, которое лежит в основе успешности любой страны. Сегодня каждый из наших олигархов владеет двумя-тремя мощными каналами, и когда они встречаются, я думаю, то обсуждают проблемы: как сохранить состояние, свое влияние, как получить статус-кво в стране, чтобы ничего у них не случилось.

У нас нет культурно-образовательного телевидения, которое учит людей хорошим навыкам и поступкам, рассказывает о мире. У нас свои тренды – имидж развязности, грубости и хамства. Полное отсутствие нравственных критериев. Раньше все было только о деньгах, власти и звездах, теперь основная тема – война и ненависть к врагу. Это обесценило такую мощную в культурном смысле страну, которая создала более полумиллиона народных песен, имеет великолепных художников!

Зато мы научились рисовать классиков такими себе хипстерами и считаем это большим достижением. Мол, популяризируем их имена среди молодежи. Да нет, ничего мы не популяризируем, потому что ставить их на уровень рок-идолов, которые сегодня есть, а завтра нет, – значит ради человеческого временного любопытства бросить в "топку настоящего" все наши славные имена.

Когда я работал в Киевском университете культуры и искусств у Михаила Поплавского, то спрашивал у студентов: "Кого вы знаете из народных артистов?" Тогда, пять лет назад, студенты не знали ни Яремчука, ни Зинкевича, ни Гнатюка, ни Мозгового. И это меня поражало! Я не представлял, о чем говорить с этими людьми.

Наша страна будто едет по условным рельсам: рельсы вынимаем позади себя, чтобы поставить их впереди. И за нами появляется пустота. Это катастрофа общества. Я в этом плане большой пессимист...

"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

Андрей Капраль в интервью OBOZ.UA рассказывал, что ему предлагали деньги за поддержку разных политических деятелей. Поступали ли вам такие предложения?

– Это обычная практика взаимодействия политиков и артистов. Меняются только формы этого взаимодействия. Но неизменно используются "агенты влияния". Мы сделали артиста популярным – теперь артист должен отблагодарить нас (политиков, олигархов). Артисты с высоким уровнем популярности диктуют большие цены, не понимая, что это форма особой материальной зависимости.

Никого не виню в украинской эстраде, потому что и сам не святой. Но ни разу я не сделал ничего такого, за что мне сегодня было бы очень стыдно. Потому что я не торговал своими взглядами и не брал деньги одновременно и с левых, и с правых, а затем с телеэкрана не утверждал, что все это должно быть "стреляно и пи…но". Даже криминальный мир живет по "понятиям". Должен быть некий внутренний моральный кодекс.

"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

– Для меня стало открытием, что вы являетесь автором более 500 песен разным исполнителям. С кем сейчас поддерживаете отношения?

– Написанных мной песен гораздо больше. Некоторые уже остались в истории. В частности, "Мелодія для двох сердець", "Друзі мої", "Кленова балада", которую считают пророческой, "Сивий музикант"… Даже "НЛО", которым меня сегодня троллят. Но вы попробуйте написать такую песню, которая без ротаций живет в народе уже более 30 лет! А еще у меня есть прекрасная песня "Красива жінка незаміжня". С ее исполнительницей Аллой Кудлай у нас до сих пор очень теплые отношения, я написал для нее много песен. Как и для Виталия Белоножко.

Меня упрекают, что я когда-то работал с российскими артистами Ларисой Долиной, Ириной Понаровской, Валерием Леонтьевым. Но ведь это было в Советском Союзе! А кто-то и сейчас ориентирован туда же. И только ждет команды…

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– Как вы относитесь к тому, что многие артисты переводят свои песни с русского на украинский?

– В культурном смысле это никоим образом не обогащает украинскую культуру. Это всего лишь калька – дух "русского мира" переносят в Украину. Не надо нам тянуть то, что сделано неестественным путем и является скрытым элементом пропаганды и продолжением информационной войны!

Если бы от меня что-то зависело, я бы открыл информационное пространство для многих артистов с украинским менталитетом. Что такое менталитет? Трудно объяснить. Он находится в системе ценностей, в иерархии личностей. В отношении к украинским традициям, художественному наследию. Есть вещи святые для украинца. Нельзя, например, брать классическое произведение Шевченко и Лысенко и перепевать его на современный манер, прикрывая это благородной целью приблизить классику к молодежи. Для начала нужно вникнуть в эту классику, почувствовать ее душой. Не петь то, что является настоящим артефактом для всего народа. Иначе это похоже на пиление ветки, на которой сидишь…

Я стараюсь никого не осуждать. Но есть вещи, о которых следует говорить, особенно если они касаются целого поколения артистов. Потому что они даже не отдают себе отчет, что являются "агентами влияния". Важно, чтобы они были личностями и ими не манипулировали какие-то кукловоды.

То, что они так легко "переобулись", о многом говорит. Завтра им скажут петь на китайском – они охотно это сделают, потому что вчера пели на русском. Так работает механизм системы: чтобы не терять этих артистов, нужно просто адаптировать их к новым условиям. Здесь, как говорится, ничего личного – просто бизнес.

Однажды один режиссер из украинского шоу-бизнеса, который называет себя постмодернистом, сказал: "Вот вы гордитесь образцами культуры, любите традицию, ориентируетесь на классические образцы. Так вот это все классическое искусство и вас таких надо собрать вместе и сжечь, потому что нашему поколению это не нужно". Вот такой опыт общения с молодым дарованием...

"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

– Одна из ваших любимых тем – это Евровидение. Прошлый Нацотбор вы назвали культурной деградацией. Что думаете о кандидате от Украины – Ziferblat?

– Евровидение – это так называемый европейский культурный проект, содержащий в себе немало различных геополитических и гендерных вопросов, которыми манипулирует этот конкурс. Если отвечу честно на вопросы, то опять против себя многих людей настрою (смеется). Впрочем, я уже и так много наговорил… Хайп, поднятый вокруг группы, не достоин этих ребят. Как не стоила того хайпа, например, Klavdia Petrivna, которая также является чьим-то коммерческим проектом. Всегда на музыке кто-нибудь в Украине зарабатывает.

– А Fiїnka тоже не понравилась?

– Fiїnka понравилась, она самобытная и национальная! Думаю, этнические украинцы все были за нее, но она, к сожалению, не прошла. По-моему, эта исполнительница была лучшим кандидатом Нацотбора. Она немного гротескная, но на самом деле это то, чем сегодня является наша культура.

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– Как вы как бывший преподаватель можете прокомментировать скандалы в университетах, где ваших коллег обвинили в сексуальных домогательствах и харассменте?

– Это почему-то происходит постоянно. Когда начинаются такие истории, искусственно подтасовываются какие-то факты, потому что идет борьба за место под солнцем с помощью информационных инструментов. Кому-то надоел Поплавский в кресле ректора, значит, кто-то метит на его место. Каким бы он ни был в жизни, но такие программы, как "Українська пісня року", "День матері", "Шевченківські дні", "Крок до зірок" – это было здорово! Но как только на Первый национальный канал пришел Давид Аласания, он на следующий же день закрыл все эти проекты и сказал, что гордится тем, что сделал.

– У вас есть такие строки: "Ще буде вдосталь різних справ, ще час слідів моїх не витер. Я сам собі вітрило й вітер. Я виграв більше, ніж програв". Анатолий, вы чувствуете себя достаточно реализованным в Украине? Планируете ли возвращаться на Родину?

– Можно сказать, что ментально я никуда и не уезжал, потому что каждый день "завязан" на Украине. Но в США я получаю бесценный опыт, который надеюсь использовать дома. Хочу почувствовать, насколько еще могу быть полезен Украине. Процитирую сам себя же: "Чи потрібні сьогодні країні поети? Коли понад усе їй потрібні бійці".

Все проекты, которые мы в последнее время делали с коллегами, проходили практически в информационном вакууме. Хотя заслуживали большего – я это говорю без излишней скромности. В Украине мы провели несколько музыкально-поэтических представлений, в которых был задействован, в частности, народный артист Украины, Герой Украины Анатолий Паламаренко. По-моему, абсолютный образец мастера слова! Как он читал мою поэзию – это просто наслаждение было! Но ничего так и не попало в поле зрения телеканалов, хотя были у нас отличные видеоверсии.

Но от художников ничего сейчас не зависит. Всем управляют другие люди. Да и время такое, что все отвыкли от серьезных вещей. Такая у нас сейчас страна – разорванная, разграбленная и изнасилованная. Но и это нужно пережить – и возвращаться к собственным источникам.

"Вас нужно собрать вместе и сжечь". Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

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