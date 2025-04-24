'Вас нужно собрать вместе и сжечь'. Анатолий Матвийчук – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025

Народный артист Украины, поэт и композитор Анатолий Матвийчук, чей хит "НЛО" в лихие 90-е знал почти каждый украинец, уже год живет в США, где активно занимается творчеством и популяризирует нашу культуру. При этом планирует вернуться в Украину, чтобы понять – "нужны ли сегодня стране поэты, когда больше всего ей нужны бойцы".

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В интервью OBOZ.UA Анатолий Матвийчук рассказал о цинизме и вранье коллег по шоу-бизнесу о помощи ВСУ, назвал своего фаворита на Нацотборе, который должен бы представить Украину на Евровидении 2025 вместо Ziferblat, и посоветовал украинским исполнителям не переводить русскоязычный репертуар. Он также раскрыл примерный размер своей пенсии и признался, сколько нужно зарабатывать, чтобы прожить в США.

– Анатолий Николаевич, как вам живется в Америке?

– Я живу и работаю в Сакраменто – столице штата Калифорния. Здесь очень конкурентная среда для украинцев. Есть несколько творческих проектов в коллаборации с местными украинскими музыкантами и журналистами. Здесь также живет и творит свою замечательную программу "Время украинской песни" Наталья Багмут. Мы написали с ней целый ряд песен, ставших программными и заглавными к песенным межконтинентальным фестивалям.

Также продолжаю сотрудничать со многими коллегами в Украине. Пишу и записываю песни. С режиссером Надеждой Агеевой-Швед вынашиваем новые творческие проекты – как поэтические, так и драматургические.

А недавно в Сакраменто, в украинской церкви "Источник Жизни", состоялся мой большой поэтический вечер. Активно сотрудничаю с местной детской академией, где учится немало украинцев, ищу и воспитываю таланты. Здесь, в США, ты должна иметь постоянную работу, потому что львиную долю твоих средств постоянно съедает аренда жилья.

– Читала, что в США, как только выходишь из дома, сразу начинаешь платить… Это правда?

– Ключевое слово вашей фразы – "как только выходишь из дома". Но ты должен заплатить не менее 2-3 тысяч долларов ежемесячно за жилье (улыбается). Многие молодые люди, приехавшие сюда, снимают дома или квартиры с одной спальней, одной гостиной и живут там вчетвером или вшестером. Продукты, одежда и т.д. – это все мизер по сравнению с оплатой жилья, медицинской страховки, патента на профессию, страхованием авто.

Случайные концерты или выступления на фестивалях не решают проблемы – они не могут покрыть уровень ежемесячных расходов. Так что истории о том, что артисты в США могут заработать концертами большие деньги и помогать Украине, – миф. Но как говорил один персонаж моего "Полустанка любви" – "не в деньгах счастье".

Да, деньги – основа нашего существования. Но я считаю, что это позорно, когда бабушка вынуждена донатить на дроны из скудной пенсии. У меня есть стихотворение на эту тему. А как же государство, как олигархи, избавленные от квартирной платы? Они не платят за имения, они не платят за землю. Вот кто должен донатить и жертвовать! Почему каждый день в рекламе каждой телевизионной программы просят донатить? Почему это переложили на плечи простых людей? Разве мы не знаем, какая помощь постоянно декларируется на межгосударственном уровне! Куда же идут эти средства?

– Кстати, о пенсии. Ваши коллеги, Павел Зибров, Алла Кудлай и другие артисты, недовольны размером своей пенсии. Ваша вас устраивает?

– Моя пенсия немного меньше, чем у Павла Зиброва ( на момент записи интервью Павел Зибров получал пенсию 7500 гривен. В апреле 2025 года ее повысили до 8400 грн. – Ред.). Конечно, на сегодня это не деньги. Но лично я – аскет. Потому что мое детство было очень бедным.

– Насколько знаю, вы активно помогаете Украине из США. При этом многие украинские артисты уехали за границу и только создают видимость вовлечения в жизнь Родины...

– Сегодня очень важно поддерживать Украину. Я участвовал в различных акциях и сейчас активно поддерживаю те, которые имеют целью сбор средств на лечение раненых, протезирование, на медицинские средства.

Важны также мероприятия, информирующие американцев о ситуации в Украине или выступающие с обращениями к сенаторам и конгрессменам США. Я регулярно участвую в таких событиях в Вашингтоне, Чикаго, Сан-Франциско, Сакраменто. Здесь, мне кажется, есть ключевой аспект – не дать западному миру потребления уснуть в его идеальных материальных и бытовых условиях. Чтобы мир понимал, что Украина сейчас оказалась в эпицентре страданий, мы имеем дело со страшным циничным врагом, который говорит одно, а делает другое. Он скрывает свои истинные цели и желания быть империей, уничтожать всех, кто стоит на его пути. Он никогда не остановится.

Но мы должны быть на светлой стороне, нести Любовь и Веру – настоящая миссия артиста. Но когда кто-то из коллег рассказывает, что отправляет в Украину сотни автомобилей или сотни тысяч долларов, мне в это тяжело верится. Как им это удается? Я знаю, что такое организовать концерт за границей. Это гораздо труднее, чем в Украине. Здесь большинство украинцев преимущественно заняты либо элементарным выживанием, либо построением собственного бизнеса – и это отнимает много сил, времени и внимания.

Реальность западного мира очень меняет людей: хорошие люди становятся еще лучше, а плохие – значительно хуже. Потому что здесь не нужно притворяться. Ты такой, как ты есть. Я это наблюдаю ежедневно и могу даже книгу писать об украинцах за границей, но это другая большая тема. В общем, могу сказать одно: люди, достигшие экономической стабильности, все равно лишены очень важного в жизни – родной культуры, постоянной связи с ней. В сознании каждого звучит ностальгия по родному краю. Почти все украинцы хотят быть в Украине...

В США очень мощные центры поддержки Украины. На юге страны, например, жизнь украинских эмигрантов строится вокруг духовных центров, церквей. Люди в Америке очень религиозны. В каждом городе десятки и даже сотни церквей – реформистских, православных, католических. Каждое воскресенье обязательным является посещение церкви. Она здесь не только духовный центр, но и центр культуры или центр психологической помощи, и вся коммуникация происходит через нее. Это подлинный феномен здешней действительности.

В Украине церкви давно не играют той роли, какую должны играть. И это тоже проблема – какой-то агрессивный, пещерный атеизм в Украине… Артисты должны быть духовными людьми, а не злыми циниками.

– Один из таких артистов, выехавших из Украины в разгар полномасштабной войны, – продюсер Потап. Вы слушали его интервью российскому журналисту Павлу Дудю?

– Пытался, но не смог. Я просто не верю его словам, потому что творчество Потапа говорит о нем значительно больше. Я не знаю более циничного артиста в Украине. При этом он сделал цинизм своим творческим кредо. Вы, вероятно, слышали его "шедевры" "Малибу" или "Волонтерка"? Здесь ничего не нужно объяснять.

У нас с ним когда-то был микроинцидент. Я задел как-то его в сети стихом о том, что я в жизни что-то упустил, потому что вовремя не снял штаны где-то на сцене. Фамилии его я, конечно, не называл. Но он быстро ответил мне пренебрежительным "стишком". Но суть не в этом, а в другом – человек долгое время "снимал пенку" с люмпенов и маргиналов, не имеющих никаких принципов, у которых в жизни всего два критерия: "прикольно" и "отстой". Хорошо, что украинцы понемногу растут в своем понимании культуры…

– Украинская культура сейчас на такой высоте, как никогда раньше. Согласны?

– На определенном этапе независимости мы отдали абсолютно без боя наше информационное пространство, которое лежит в основе успешности любой страны. Сегодня каждый из наших олигархов владеет двумя-тремя мощными каналами, и когда они встречаются, я думаю, то обсуждают проблемы: как сохранить состояние, свое влияние, как получить статус-кво в стране, чтобы ничего у них не случилось.

У нас нет культурно-образовательного телевидения, которое учит людей хорошим навыкам и поступкам, рассказывает о мире. У нас свои тренды – имидж развязности, грубости и хамства. Полное отсутствие нравственных критериев. Раньше все было только о деньгах, власти и звездах, теперь основная тема – война и ненависть к врагу. Это обесценило такую мощную в культурном смысле страну, которая создала более полумиллиона народных песен, имеет великолепных художников!

Зато мы научились рисовать классиков такими себе хипстерами и считаем это большим достижением. Мол, популяризируем их имена среди молодежи. Да нет, ничего мы не популяризируем, потому что ставить их на уровень рок-идолов, которые сегодня есть, а завтра нет, – значит ради человеческого временного любопытства бросить в "топку настоящего" все наши славные имена.

Когда я работал в Киевском университете культуры и искусств у Михаила Поплавского, то спрашивал у студентов: "Кого вы знаете из народных артистов?" Тогда, пять лет назад, студенты не знали ни Яремчука, ни Зинкевича, ни Гнатюка, ни Мозгового. И это меня поражало! Я не представлял, о чем говорить с этими людьми.

Наша страна будто едет по условным рельсам: рельсы вынимаем позади себя, чтобы поставить их впереди. И за нами появляется пустота. Это катастрофа общества. Я в этом плане большой пессимист...

– Андрей Капраль в интервью OBOZ.UA рассказывал, что ему предлагали деньги за поддержку разных политических деятелей. Поступали ли вам такие предложения?

– Это обычная практика взаимодействия политиков и артистов. Меняются только формы этого взаимодействия. Но неизменно используются "агенты влияния". Мы сделали артиста популярным – теперь артист должен отблагодарить нас (политиков, олигархов). Артисты с высоким уровнем популярности диктуют большие цены, не понимая, что это форма особой материальной зависимости.

Никого не виню в украинской эстраде, потому что и сам не святой. Но ни разу я не сделал ничего такого, за что мне сегодня было бы очень стыдно. Потому что я не торговал своими взглядами и не брал деньги одновременно и с левых, и с правых, а затем с телеэкрана не утверждал, что все это должно быть "стреляно и пи…но". Даже криминальный мир живет по "понятиям". Должен быть некий внутренний моральный кодекс.

– Для меня стало открытием, что вы являетесь автором более 500 песен разным исполнителям. С кем сейчас поддерживаете отношения?

– Написанных мной песен гораздо больше. Некоторые уже остались в истории. В частности, "Мелодія для двох сердець", "Друзі мої", "Кленова балада", которую считают пророческой, "Сивий музикант"… Даже "НЛО", которым меня сегодня троллят. Но вы попробуйте написать такую песню, которая без ротаций живет в народе уже более 30 лет! А еще у меня есть прекрасная песня "Красива жінка незаміжня". С ее исполнительницей Аллой Кудлай у нас до сих пор очень теплые отношения, я написал для нее много песен. Как и для Виталия Белоножко.

Меня упрекают, что я когда-то работал с российскими артистами Ларисой Долиной, Ириной Понаровской, Валерием Леонтьевым. Но ведь это было в Советском Союзе! А кто-то и сейчас ориентирован туда же. И только ждет команды…

– Как вы относитесь к тому, что многие артисты переводят свои песни с русского на украинский?

– В культурном смысле это никоим образом не обогащает украинскую культуру. Это всего лишь калька – дух "русского мира" переносят в Украину. Не надо нам тянуть то, что сделано неестественным путем и является скрытым элементом пропаганды и продолжением информационной войны!

Если бы от меня что-то зависело, я бы открыл информационное пространство для многих артистов с украинским менталитетом. Что такое менталитет? Трудно объяснить. Он находится в системе ценностей, в иерархии личностей. В отношении к украинским традициям, художественному наследию. Есть вещи святые для украинца. Нельзя, например, брать классическое произведение Шевченко и Лысенко и перепевать его на современный манер, прикрывая это благородной целью приблизить классику к молодежи. Для начала нужно вникнуть в эту классику, почувствовать ее душой. Не петь то, что является настоящим артефактом для всего народа. Иначе это похоже на пиление ветки, на которой сидишь…

Я стараюсь никого не осуждать. Но есть вещи, о которых следует говорить, особенно если они касаются целого поколения артистов. Потому что они даже не отдают себе отчет, что являются "агентами влияния". Важно, чтобы они были личностями и ими не манипулировали какие-то кукловоды.

То, что они так легко "переобулись", о многом говорит. Завтра им скажут петь на китайском – они охотно это сделают, потому что вчера пели на русском. Так работает механизм системы: чтобы не терять этих артистов, нужно просто адаптировать их к новым условиям. Здесь, как говорится, ничего личного – просто бизнес.

Однажды один режиссер из украинского шоу-бизнеса, который называет себя постмодернистом, сказал: "Вот вы гордитесь образцами культуры, любите традицию, ориентируетесь на классические образцы. Так вот это все классическое искусство и вас таких надо собрать вместе и сжечь, потому что нашему поколению это не нужно". Вот такой опыт общения с молодым дарованием...

– Одна из ваших любимых тем – это Евровидение. Прошлый Нацотбор вы назвали культурной деградацией. Что думаете о кандидате от Украины – Ziferblat?

– Евровидение – это так называемый европейский культурный проект, содержащий в себе немало различных геополитических и гендерных вопросов, которыми манипулирует этот конкурс. Если отвечу честно на вопросы, то опять против себя многих людей настрою (смеется). Впрочем, я уже и так много наговорил… Хайп, поднятый вокруг группы, не достоин этих ребят. Как не стоила того хайпа, например, Klavdia Petrivna, которая также является чьим-то коммерческим проектом. Всегда на музыке кто-нибудь в Украине зарабатывает.

– А Fiїnka тоже не понравилась?

– Fiїnka понравилась, она самобытная и национальная! Думаю, этнические украинцы все были за нее, но она, к сожалению, не прошла. По-моему, эта исполнительница была лучшим кандидатом Нацотбора. Она немного гротескная, но на самом деле это то, чем сегодня является наша культура.

– Как вы как бывший преподаватель можете прокомментировать скандалы в университетах, где ваших коллег обвинили в сексуальных домогательствах и харассменте?

– Это почему-то происходит постоянно. Когда начинаются такие истории, искусственно подтасовываются какие-то факты, потому что идет борьба за место под солнцем с помощью информационных инструментов. Кому-то надоел Поплавский в кресле ректора, значит, кто-то метит на его место. Каким бы он ни был в жизни, но такие программы, как "Українська пісня року", "День матері", "Шевченківські дні", "Крок до зірок" – это было здорово! Но как только на Первый национальный канал пришел Давид Аласания, он на следующий же день закрыл все эти проекты и сказал, что гордится тем, что сделал.

– У вас есть такие строки: "Ще буде вдосталь різних справ, ще час слідів моїх не витер. Я сам собі вітрило й вітер. Я виграв більше, ніж програв". Анатолий, вы чувствуете себя достаточно реализованным в Украине? Планируете ли возвращаться на Родину?

– Можно сказать, что ментально я никуда и не уезжал, потому что каждый день "завязан" на Украине. Но в США я получаю бесценный опыт, который надеюсь использовать дома. Хочу почувствовать, насколько еще могу быть полезен Украине. Процитирую сам себя же: "Чи потрібні сьогодні країні поети? Коли понад усе їй потрібні бійці".

Все проекты, которые мы в последнее время делали с коллегами, проходили практически в информационном вакууме. Хотя заслуживали большего – я это говорю без излишней скромности. В Украине мы провели несколько музыкально-поэтических представлений, в которых был задействован, в частности, народный артист Украины, Герой Украины Анатолий Паламаренко. По-моему, абсолютный образец мастера слова! Как он читал мою поэзию – это просто наслаждение было! Но ничего так и не попало в поле зрения телеканалов, хотя были у нас отличные видеоверсии.

Но от художников ничего сейчас не зависит. Всем управляют другие люди. Да и время такое, что все отвыкли от серьезных вещей. Такая у нас сейчас страна – разорванная, разграбленная и изнасилованная. Но и это нужно пережить – и возвращаться к собственным источникам.

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