Павел Зибров получает больше: народный артист Украины Анатолий Матвийчук рассекретил свою пенсию

Украинский певец и композитор Анатолий Матвийчук, который уже в течение года проживает в Соединенных Штатах Америки и занимается популяризацией нашей культуры, раскрыл размер своей пенсии. По словам народного артиста Украины, сумма его ежемесячных выплат меньше, чем у Павла Зиброва, который получает 8400 гривен.

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Об этом 66-летний поэт рассказал в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что такой размер пенсии безусловно очень мал.

"Моя пенсия чуть меньше, чем у Павла Зиброва (на момент записи интервью Павел Зибров получал пенсию 7500 гривен. В апреле 2025 года ее повысили до 8400 грн. – Ред.) Конечно, на сегодня это не деньги. Но лично я – аскет. Потому что мое детство было очень бедным", – высказался артист.

Кроме того, Анатолий Матвийчук поделился, что жить в США очень дорого. По его словам, только за жилье приходится платить не менее 2-3 тысяч долларов ежемесячно. Именно по этой причине большое количество молодых людей, которые решают переехать в иностранное государство, снимают небольшие дома или квартиры, где проживают вчетвером или в шести.

"Продукты, одежда, и т.д. – это все мизер по сравнению с оплатой жилья, медицинской страховки, патента на профессию, страхованием авто. Случайные концерты или выступления на фестивалях не решают проблем – они не могут покрыть уровень ежемесячных расходов. Так что истории о том, что артисты в США могут заработать концертами большие деньги и помогать Украине – миф. Но, как говорил один персонаж моего "Полустанка любви" – "не в деньгах счастье", – добавил композитор.

Полное интервью с Анатолием Матвийчуком выйдет 24 апреля на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Alyona Alyona, переехавшая из Киева в деревню в горах, назвала сумму, которую тратит на месяц.

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