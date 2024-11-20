Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

Жительница Замбии (Африка), которой уже давно за 80 лет, Маргарет Чола стала звездой сети благодаря своим ярким образам. Однажды она решила поменяться с внучкой одеждой и это сделала ее за одну ночь популярной на весь интернет.

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Свои стильные идеи она публикует в Instagram-профиле под ником Legendary Glamma. Изюминкой каждого образа стали массивные очки на половину лица. Именно без них не обходится ни одно перевоплощение. Как рассказывает медиа Times Now, модная жизнь пенсионерки началась еще в 2023 году, когда она обменялась одеждой со своей внучкой Дианой Каумбой, стилисткой из Нью-Йорка.

В тот день девушка посетила Замбию, чтобы почтить вторую годовщину смерти отца. Тогда она взяла за идею поменяться с бабушкой гардеробами после того, как поняла, что не одевала многое из того, что собрала для путешествия.

Первая фотосессия являлась смесью традиционного и современного стилей. Диана надела на себя читенге (традиционную африканскую одежду) и блузку, а на бабушку – блестящий серебристый брючный костюм, создававший контраст.

"Я чувствую себя другой, чувствую себя новой и живой в этой одежде, чего никогда раньше не чувствовала. Я чувствую, что могу покорить мир!", – рассказывала Маргарет Чола.

После публикации первой фотографии Диана Каумбоя была шокирована, как быстро ей удалось набрать охват. Она рассказывала в интервью BBC, что через 10 минут после публикации снимок получил тысячу лайков. "Я была поражена. Комментарии летели, и люди просили еще", – призналась девушка.

"Меня удивило, когда я услышала, что столько людей во всем мире любят меня. Я не знала, что могу оказать такое влияние в этом возрасте", – добавила Чола.

Женщина не боится экспериментировать с цветами и объединяет между собой зеленый и оранжевый, синий и золотой и т. д.

Что интересно, популярность пенсионерки настолько возросла, что ее внучка создала мерч, и теперь в блоге Чоли можно приобрести худи и футболки собственного производства.

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