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Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
498
Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

Жительница Замбии (Африка), которой уже давно за 80 лет, Маргарет Чола стала звездой сети благодаря своим ярким образам. Однажды она решила поменяться с внучкой одеждой и это сделала ее за одну ночь популярной на весь интернет.

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Свои стильные идеи она публикует в Instagram-профиле под ником Legendary Glamma. Изюминкой каждого образа стали массивные очки на половину лица. Именно без них не обходится ни одно перевоплощение. Как рассказывает медиа Times Now, модная жизнь пенсионерки началась еще в 2023 году, когда она обменялась одеждой со своей внучкой Дианой Каумбой, стилисткой из Нью-Йорка.

Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

В тот день девушка посетила Замбию, чтобы почтить вторую годовщину смерти отца. Тогда она взяла за идею поменяться с бабушкой гардеробами после того, как поняла, что не одевала многое из того, что собрала для путешествия.

Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

Первая фотосессия являлась смесью традиционного и современного стилей. Диана надела на себя читенге (традиционную африканскую одежду) и блузку, а на бабушку – блестящий серебристый брючный костюм, создававший контраст.

Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

"Я чувствую себя другой, чувствую себя новой и живой в этой одежде, чего никогда раньше не чувствовала. Я чувствую, что могу покорить мир!", – рассказывала Маргарет Чола.

Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

После публикации первой фотографии Диана Каумбоя была шокирована, как быстро ей удалось набрать охват. Она рассказывала в интервью BBC, что через 10 минут после публикации снимок получил тысячу лайков. "Я была поражена. Комментарии летели, и люди просили еще", – призналась девушка.

Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

"Меня удивило, когда я услышала, что столько людей во всем мире любят меня. Я не знала, что могу оказать такое влияние в этом возрасте", – добавила Чола.

Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

Женщина не боится экспериментировать с цветами и объединяет между собой зеленый и оранжевый, синий и золотой и т. д.

Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

Что интересно, популярность пенсионерки настолько возросла, что ее внучка создала мерч, и теперь в блоге Чоли можно приобрести худи и футболки собственного производства.

Пенсионерка из Замбии в массивных солнцезащитных очках за одну ночь стала иконой стиля и прославилась на весь мир. Фото

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