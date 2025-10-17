Умер от сложных травм: гитариста группы Kiss 'Эйса' Фрейли постигла трагическая судьба

В возрасте 74 лет оборвалась жизнь американского гитариста и участника легендарной рок-группы Kiss Пола Дэниела "Эйса" Фрейли. Он отошел в мир иной из-за серьезных травм, которые получил в результате падения в собственной студии.

Трагическую новость сообщили в семье музыканта, сообщает Variety. Близкие звезды отметили, что он провел последние мгновения жизни, окруженный любовью и заботой.

"Мы полностью опустошены и разбиты горем. В последние минуты он был окружен любовью, заботой, спокойными словами, мыслями, молитвами и пожеланиями. Мы бережем все лучшие воспоминания о нем, его смех, и чтим его силу и доброту, которыми он одаривал других. Масштабы его ухода являются эпическими и не поддаются пониманию. Вспоминая все его невероятные жизненные достижения, память об "Эйсе" будет жить вечно!", – говорится в заявлении.

25 сентября на официальной странице "Эйса" Фрейли в Instagram появилась информация, что он упал в собственной студии, из-за чего был вынужден обратиться к врачам. Вскоре артист отменил свое выступление на ярмарке в Калифорнии, США, а уже 6 октября сообщил, что не сможет встретиться с фанатами и на всех других запланированных концертах из-за "медицинских проблем".

Знаменитость не раскрывал серьезности своих травм, однако, как оказалось впоследствии, его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, пишет Page Six. "Эйс" Фрейли перенес кровоизлияние в мозг. Тогда семья музыканта даже рассматривала возможность его отключения от аппарата искусственной вентиляции легких, ведь его состояние не улучшалось.

Память артиста почтили его коллеги из группы Kiss. Они обнародовали сообщение в Instagram, где написали: "Мы убиты горем из-за смерти "Эйса" Фрейли. Он был важным и незаменимым рок-солдатом во время одних из самых фундаментальных этапов развития группы и ее истории. Он есть и всегда будет частью наследия KISS".

Что известно о гитаристе

Пол Дэниел "Эйс" Фрейли родился 27 апреля 1951 года в Нью-Йорке. Еще в детстве он получил свою первую электрогитару в качестве подарка на Рождество и, что интересно, научился играть на ней самостоятельно. В подростковом возрасте артист начал присоединяться к различным группам, а в определенный момент даже бросил среднюю школу, ведь начал зарабатывать деньги с помощью музыки с другими участниками коллектива Cathedral. Однако со временем он все же вернулся на учебу и получил диплом.

В 1973 году "Эйс" Фрейли вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом основали культовую группу Kiss. В начале своего существования коллективу было довольно нелегко завоевать место в музыкальной индустрии, однако в конце концов они смогли стать любимцами аудитории. Артисты всегда привлекали внимание своими макияжами, костюмами и эффектными элементами выступлений.

"Эйс" Фрейли покинул Kiss в 1982 году, однако в 1996-м снова вернулся. Вместе с другими участниками коллектива он выступил в успешном мировом турне, но в 2002-м снова решил уйти. Гитарист выпустил несколько сольных альбомов, а также автобиографию No Regrets – A Rock 'N' Roll Memoir ("Без сожаления – мемуары рок-н-рольщика").

