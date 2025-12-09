Педан впервые за долгое время вышел в свет с женой: в чем секрет 22-летнего брака одной из самых крепких семей украинского шоу-бизнеса

Украинский телеведущий Александр Педан впервые за довольно длительное время вышел на публику в сопровождении своей жены Инны. Одна из самых крепких семей отечественного шоу-бизнеса посетила концерт MONATIK в Киеве и пообщалась с журналистами, приоткрыв завесу своих отношений.

Супруги, которые вместе уже 22 года, откровенно признались: не имеют каких-то чрезвычайных секретов счастливой семейной жизни. Они искренне любят друг друга, а после начала войны окончательно осознали – семья это самое важное. Об этом пара рассказала в комментарии для проекта "Тур звездами".

"Как мы вместе 22 года? Мы просто любим друг друга, держимся кучки. Война расставила все точки над "і", что семья – это самое главное. Ты когда просыпаешься, всегда думаешь, что с моими, как семья. А дальше уже думаешь о себе или каких-то других вещах", – высказался шоумен.

Со своей стороны Инна Педан отметила, что война – очень мощный стресс, который, к сожалению, негативно повлиял на большое количество семей и привел к разводам. Другой причиной разрывов избранница ведущего считает то, что пары не обращаются к психотерапевтам.

Напомним, что ранее Александр Педан откровенно признавался: совсем не ожидал начала полномасштабного вторжения, ведь друзья убеждали его, что ничего страшного не должно произойти. Когда 24 февраля 2022 года шоумен услышал громкие взрывы в Киеве, растерялся и не понимал как действовать.

"Где-то в 5:30, когда начало прилетать в Киев, я, как и все, понял, что началась война... Люди звонят, что-то кричат. Меня набрал наш знакомый из Министерства обороны и попросил, чтобы я вывез на запад Украины свою семью, а его жена с детьми ехали бы за нами. Помню, моя жена Инна бегает, а у меня такой шок, диссонанс в голове не мог поверить во все это. Взял бритву и начал спокойно бриться. Чтобы подумать. Инна вокруг меня уже пять раз пробежала с документами. Спросила, что со мной, а я ответил: "Не знаю, когда в следующий раз побреюсь". Так и получилось", – вспоминал ведущий.

