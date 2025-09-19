'Папа никогда бы от мамы не ушел': сын Рыбчинского назвал неожиданный секрет 56-летнего брака родителей

Композитор Евгений Рыбчинский приоткрыл завесу отношений своего легендарного папы, Юрия Рыбчинского, и мамы Александры. По словам продюсера, его родители смогли построить счастливый брак, который длится уже 56 лет, именно благодаря матери.

Видео дня

Как раскрыл поэт, она до сих пор делает разнообразной жизнь народного артиста Украины. Об этом Евгений Рыбчинский рассказал в проекте "Балючі теми".

"Мать по сегодняшний день в восторге от папы, потому что он гениальная личность. Папа – это часть ее амбиций. Я маме сильно благодарен за то, что она сохранила отношения. Сегодня она в этих отношениях ведущий элемент. Папа уже все знает в жизни, ему уже все не интересно. Она разнообразит его жизнь", – поделился продюсер.

Евгений Рыбчинский не смог вспомнить ни одного случая, когда в их доме звучали бы какие-то сплетни, ведь всегда находились куда более интересные темы для разговоров. По словам композитора, его родители смогли построить собственную вселенную, в которой им максимально комфортно.

"Папа никогда бы от мамы не ушел по одной простой причине: не существует другой женщины, которая способна создать нечто подобное. Каждая хочет внимания к себе, а папа не способен давать внимание. Он продуцирует такое количество произведений и ему надо муза. И нужно, чтобы эта муза за ним убирала. Он гвоздя не забил в доме, никогда не мастерил ничего. Он абсолютно в творчестве. И это заслуга моей мамы. Пусть те, кто смотрят на папу, просматривают сквозь него образ моей мамы", – подчеркнул продюсер.

Что известно о браке Юрия Рыбчинского

Один из основателей современной украинской эстрадной песни связал себя узами брака с любимой женщиной 1 апреля 1969 года. Уже 21 декабря Юрий и Александра Рыбчинские стали родителями. Тогда избранница легендарного поэта работала тренером по художественной гимнастике.

В этом году супруги отпраздновали 56 годовщину свадьбы. За это время они прошли вместе немало жизненных приключений, а, как признавалась Александра Рыбчинская, строить отношения с гением – это большая работа.

"Это бесконечный труд. Непредсказуемый. Он сам никогда не знает, какой следующий момент будет для него. Единственное, что ни одна минута не проходит без работы", – поделилась жена поэта.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Василия Зинкевича впервые пролил свет на семейную драму в жизни маэстро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!