Над головой летали снаряды: стало известно, за что Оксане Билозир дали статус участника боевых действий и четыре медали 'За отвагу'

Известная украинская певица, бывший министр культуры и искусств Украины Оксана Билозир, помимо прочего, также является участницей боевых действий в Афганистане. Более того, артистка имеет четыре медали "За отвагу". Она рассказала, что дважды приезжала в страну во времена Советского Союза, проведя там в общей сложности более полугода.

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Билозир вспоминает, что за время, проведенное в Афганистане, ее жизнь неоднократно оказывалась в смертельной опасности: над головой пролетали снаряды, а автобусы с артистами обстреливали и даже взрывали. Об этом исполнительница рассказала в интервью Славе Демину для его одноименного YouTube-канала.

"Во время советской власти я дважды была в Афганистане. В общей сложности полгода, если в кучу все это сложить. Мы там проходили очень тяжелые, жестокие испытания. Война есть война. Были и там, где взрывается и убивают, там, где опасно, где снаряды над головой летают", – поделилась Билозир.

Несмотря на статус участницы боевых действий, в Афганистане певица исполняла роль не военной – ездила туда как артистка вместе с другими украинскими коллегами, в частности с ВИА "Ватра".

"Мы пели для наших бойцов. И если бойцы могли быть в Афганистане два-три года в одной провинции, то мы, артисты, ездили по всему Афганистану. Ездили на БТРах, летали вертолетами, то есть это все было опасно. Нас и обстреливали, и автобус подрывали. У меня четыре медали "За отвагу", – отметила исполнительница.

Стоит добавить, что в интервью за октябрь 2019 года изданию "Волинь 24" Билозир рассказала, что участие в афганской войне пригодилось ей, когда в 2014-м она занялась освобождением из плена сепаратистов на Востоке Украины украинских бойцов. По словам певицы, когда никто никому не доверял, ее слова становились гарантией соблюдения договоренностей при обмене пленными и заложниками. "Афганцы" с той стороны верили ей больше, чем военному командованию.

Как писал OBOZ.UA ранее, Оксана Билозир заявила, что гордится своим мужем Романом Недзельским и осталась с ним в дружеских отношениях, несмотря на развод в декабре 2022 года. По ее словам, это решение было взвешено и ожидаемо, а пара не живет вместе уже около 10 лет. Все подробности – в материале.

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