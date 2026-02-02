Павел Вышебаба с экс-супругой устроили публичные разборки из-за новой любви поэта и выставили напоказ грязные детали развода

Украинский поэт и военнослужащий Павел Вышебаба и его бывшая жена, Инна Тесленко, публично обменялись взаимными заявлениями относительно развода и отношений поэта. Причиной конфликта стало появление у Вышебабы новой возлюбленной, о которой он недавно сообщил в соцсетях.

После этого Инна Тесленко обнародовала сообщение в Threads, в котором резко отреагировала на публичное обсуждение личной жизни экс-супруга и заявила, что история их семьи не была завершенной так, как это подавалось ранее в сети.

В своей заметке Тесленко отметила, что развод с Павлом Вышебабой был для нее неожиданным и вынужденным. По ее словам, решение о разрыве было принято односторонне, а она узнавала о новых отношениях поэта уже после факта.

"Развод с Павлом Вышебабой был неожиданным, чрезвычайно болезненным и вынужденным для меня. Никаких совместных решений, решение было с одной стороны. А потом приходит "извини, я не знала, что вы еще были женаты". Тогда мне казалось, что я попала в какую-то другую реальность, как в плохих сериалах", – написала она.

Бывшая жена поэта намекнула на параллельные отношения Вышебабы во время его контактов с семьей и отметила, что за публичным образом и романтическими текстами может стоять "слишком много боли".

"Когда человек ездит к собственной семье и параллельно имеет другие отношения – вряд ли это называется словом "это давно позади". Но тем, кто ждет и любит дома, больно каждый раз узнавать о новых увлечениях", – подчеркнула Тесленко.

Как отреагировал Вышебаба

В ответ Павел Вышебаба опубликовал отдельное сообщение в Facebook, где изложил собственную версию событий. Он отметил, что прошло три года после развода, прежде чем у него появились серьезные отношения, и признался, что ему обидно видеть, как личные обиды выносятся на публику.

"Я понимаю, что ей больно слышать, что у меня кто-то есть. Обидно, что обида выносится на публику", – написал поэт.

Вышебаба также отметил, что после разрыва они с Инной общались спокойно и обсуждали свои новые знакомства без конфликтов. По его словам, он лично сообщил бывшей жене о серьезности своих новых отношений еще до того, как они стали публичными.

"Когда я понял, что с Анжеликой Кравец – это серьезно, я позвонил Инне и рассказал об этом. Я рассказывал о своей любви, а Инна мне – о своем парне. Спокойно. По-взрослому. Как друзья. Так мне казалось", – отметил он.

По его словам, Инна Тесленко перестала выходить на связь с ним и начала писать оскорбительные сообщения его новой избраннице. В то же время он подчеркнул, что не собирается публично комментировать детали прошлого ради общей дочери.

"Инна – мать моей дочери, я не хочу выносить на публику то, что было на самом деле. Поэтому даже не комментирую ее версию событий. И как бы ни было больно бывшей жене, я не ответственен за ее чувства – просто время принять, что мы не вместе. Я наконец в отношениях с человеком, которого люблю и который любит меня. И Инне я также желаю встретить своего человека", – написал Вышебаба.

Новые отношения Павла Вышебабы

Публичный конфликт вспыхнул на фоне того, что Павел Вышебаба впервые открыто рассказал о новых серьезных отношениях. На днях поэт поделился серией романтических фотографий с любимой Анжеликой Кравец. На фотографиях пара позирует вместе, обнимается и целуется, демонстрируя близость и теплые эмоции.

Вместе с фото Вышебаба решил не скрывать и деталей знакомства. По его словам, еще до первой встречи он чувствовал к Анжелике особое внутреннее влечение. Во время одного из отпусков военнослужащий ехал поездом в Киев, однако имел ощущение, что ему нужно совсем в другое место.

"Хотелось мне в другой конец страны, к женщине, которую я никогда не видел. Мы вели переписку, даже не романтическую", – рассказал поэт.

Он признался, что несколько дней чувствовал себя в столице "как пришелец", после чего купил билет и отправился к Анжелике. Впоследствии она приехала к нему в прифронтовой город. По словам Вышебабы, это решение оказалось взаимным и определяющим.

Что известно о браке Вышебабы и Тесленко

Павел Вышебаба и журналистка Инна Тесленко состояли в браке с 2015 года. Их свадьба тогда привлекла значительное внимание медиа, ведь стала первым в Украине браком, заявку на который подали онлайн. Торжественная церемония состоялась в Днепре, а среди гостей был тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

В 2016 году у супругов родилась дочь. Впоследствии отношения пары дали трещину, и в 2022 году они решили развестись, хотя публично сообщили об этом только в апреле 2023 года.

Тогда Павел Вышебаба заявлял, что не планирует делиться деталями разрыва, подчеркивая, что они остаются родителями общего ребенка и продолжают двигаться дальше отдельными путями.

