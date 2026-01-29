Павел Вышебаба, который развелся четыре года назад, впервые показал новую возлюбленную и поразил романтической историей знакомства. Фото

Украинский поэт и военнослужащий Павел Вышебаба, который в 2022 году пережил развод, поделился, что его сердце больше не свободно. Защитник впервые показал поклонникам свою возлюбленную и признался, что испытывал к ней особое влечение еще до первой встречи.

На личной странице в Instagram он опубликовал серию романтических фотографий с избранницей по имени Анжелика. Пара позировала на камеру в стильных образах с искренними улыбками, нежно обнимая и целуя друг друга.

Павел Вышебаба решил не скрывать от публики и историю знакомства с любимой. Как вспомнил поэт, во время одного из отпусков он сел на поезд в Киев, где его ждали близкие люди, однако имел странное ощущение, будто ему не нужно в столицу. Тогда защитника тянуло совсем в другой уголок Украины.

"Хотелось мне в другой конец страны, к женщине, которую я никогда не видел. Мы вели переписку, даже не романтическую. Я походил пару дней по улицам Киева, как пришелец, перепутавший планеты, купил билет и поехал к ней. И не ошибся. А потом и она ко мне в прифронтовой город. И взаимно. И несемся. Доклад закончил", – рассказал военный.

Судя по отметке под фотографиями, сердце Павла Вышебабы покорила Анжелика Кравец. В своих соцсетях избранница поэта описывает себя как "амбасадора украинского села". Она также отметила, что имеет кошачье-собачью ферму и четырех коз.

Что известно о прошлых отношениях поэта

Павел Вышебаба довольно неохотно выносил свои отношения с журналисткой Инной Тесленко на публику, но все же в 2015 году пара оказалась в центре внимания медиа из-за своей свадьбы. Дело в том, что она вошла в историю Украины как первый брак, заявку на который отправили онлайн. Патриотическая церемония состоялась в городе Днепр, а на ней присутствовал уже теперь экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. В 2016 году у супругов родилась дочь.

Однако со временем любовь пары дала трещину. В 2022 году Павел Вышебаба и Инна Тесленко решили развестись, однако о важном решении аудитории сообщили только в апреле 2023-го. Защитник отмечал: "Воспользуюсь своим правом не посвящать других в детали – это наша частная жизнь. Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Это давно позади, жизнь продолжается".

