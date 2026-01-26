Экс-звезда 'Квартала 95' двумя тревожными словами ответила на слухи о разводе после 23 лет брака

Украинская актриса и бывшая звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец лаконично прокомментировала слухи о разводе с мужем Сергеем после 23 лет брака. На прямой вопрос, является ли информация о разводе правдивой, знаменитость ответила двумя тревожными словами, которые так и не расставили точки над "і": статус – сложно.

Ее ответ прозвучал во время разговора с журналисткой Натальей Тур. "Все сложно. Знаете, как статус пишут в соцсетях: "Все сложно", – отметила Елена Кравец.

В то же время она отметила, что все еще находится в браке: "Нет, мы не разведены. Это все, что я могу сегодня сказать".

В сети уже не впервые обсуждают возможные проблемы в личной жизни актрисы, однако на этот раз Кравец впервые публично отреагировала на вопрос без уклонений, хотя и без детальных объяснений.

Интерес к теме личной жизни Кравец усилился несколько дней назад после выхода ее видео на YouTube, где актриса записала интервью сама с собой. Отвечая на вопрос, влюблена ли она сейчас, знаменитость загадочно улыбнулась и сказала: "Да. В жизнь. Пусть будет такой ответ".

При этом имя ее мужа в разговоре не прозвучало.

Супруги Кравцов очень редко появляются вместе на публике, что периодически становится почвой для слухов о трудностях в отношениях. Сама Елена Кравец ранее не скрывала, что в их семье были непростые периоды. В частности, в интервью Маше Ефросининой в 2021 году она говорила о кризисе среднего возраста у обоих и серьезных изменениях в жизни после рождения двойни в 2016 году.

В то же время в апреле 2025 года Сергей Кравец впервые за долгое время публично прокомментировал семейную жизнь. Он появился на премьере моноспектакля жены в театре имени Ивана Франко в Киеве и отметил, что, несмотря на трансформации, вызванные войной, чувства между ними удалось сохранить.

Дополнительные намеки на развод вызвали слова Кравец, сказанные со сцены во время моноспектакля в ноябре 2025 года. Тогда актриса рассказала личную историю, связанную со смертью матери, и призналась, что на вопрос мамы о наличии мужа ответила утвердительно, хотя сразу отметила, что это была неправда. Этот эпизод восприняли как намек на изменения в ее личной жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, как сложилась жизнь Елены Кравец после увольнения из "Квартала 95" в 2022 году. Кума президента Украины Владимира Зеленского после завершения сотрудничества со студией сосредоточилась на личном развитии, семье и новых профессиональных форматах.

