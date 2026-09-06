"Папина дочка": фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук залюбовал редким фото с дочерью в родном Тернополе

Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук опубликовал редкое фото со своей 23-летней дочерью Татьяной. Отец и дочь сделали совместное селфи на набережной в Тернополе, родном городе музыканта.

Видео дня

На снимке в Instagram Олег Собчук запечатлен в черной рубашке, пиджаке и солнцезащитных очках. Рядом с ним позирует Татьяна, нежно обнявшая отца за шею.

"Дочка", – лаконично подписал снимок артист.

Поклонники музыканта не оставили фото без внимания и написали несколько теплых комментариев. В частности, пользователи сети назвали Татьяну "папиной дочкой" и отметили, как гармонично они смотрятся вместе.

"Папина дочка. Какая она красивая".

"Красивые. Приятного отдыха дома!"

"Красивые папа с дочкой в родном городе".

Татьяна – старшая дочь Олега Собчука. В марте 2025 года, когда девушке исполнилось 22 года, музыкант рассказал, что дочь училась в Канаде в British Columbia Institute of Technology по специальности "3D-моделирование, графика и анимация".

У Олега Собчука также есть сын Арсен. Дети родились в браке музыканта с Марией Собчук. Супруги прожили вместе 20 лет, однако в мае 2023 года стало известно об их скандальном разводе.

Разрыв сопровождался публичным скандалом: бывшая жена артиста обвиняла его в оскорбительном поведении и называла их отношения токсичными.

Сам музыкант позже рассказывал, что после разрыва старается поддерживать отношения с детьми. В интервью OBOZ.UA он отмечал, что видится и с дочерью, и с сыном, а также оплачивает обучение Татьяны.

В 2025 году Собчук впервые подтвердил, что после развода в его жизни появилась новая возлюбленная. А уже в 2026-м стало известно, что его избранницей является менеджер группы "СКАЙ" Тамара Божко. Артист публично поздравил ее с днем рождения и несколько раз назвал "любимой".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Олег Собчук одним словом намекнул на тайную свадьбу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!