"Папина дочка": фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук залюбовал редким фото с дочерью в родном Тернополе
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук опубликовал редкое фото со своей 23-летней дочерью Татьяной. Отец и дочь сделали совместное селфи на набережной в Тернополе, родном городе музыканта.
На снимке в Instagram Олег Собчук запечатлен в черной рубашке, пиджаке и солнцезащитных очках. Рядом с ним позирует Татьяна, нежно обнявшая отца за шею.
"Дочка", – лаконично подписал снимок артист.
Поклонники музыканта не оставили фото без внимания и написали несколько теплых комментариев. В частности, пользователи сети назвали Татьяну "папиной дочкой" и отметили, как гармонично они смотрятся вместе.
"Папина дочка. Какая она красивая".
"Красивые. Приятного отдыха дома!"
"Красивые папа с дочкой в родном городе".
Татьяна – старшая дочь Олега Собчука. В марте 2025 года, когда девушке исполнилось 22 года, музыкант рассказал, что дочь училась в Канаде в British Columbia Institute of Technology по специальности "3D-моделирование, графика и анимация".
У Олега Собчука также есть сын Арсен. Дети родились в браке музыканта с Марией Собчук. Супруги прожили вместе 20 лет, однако в мае 2023 года стало известно об их скандальном разводе.
Разрыв сопровождался публичным скандалом: бывшая жена артиста обвиняла его в оскорбительном поведении и называла их отношения токсичными.
Сам музыкант позже рассказывал, что после разрыва старается поддерживать отношения с детьми. В интервью OBOZ.UA он отмечал, что видится и с дочерью, и с сыном, а также оплачивает обучение Татьяны.
В 2025 году Собчук впервые подтвердил, что после развода в его жизни появилась новая возлюбленная. А уже в 2026-м стало известно, что его избранницей является менеджер группы "СКАЙ" Тамара Божко. Артист публично поздравил ее с днем рождения и несколько раз назвал "любимой".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Олег Собчук одним словом намекнул на тайную свадьбу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!