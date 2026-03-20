Олег Собчук, которого экс-супруга назвала абьюзером, рассекретил новые отношения: кто покорил сердце лидера группы 'СКАЙ'

Украинский музыкант и фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, которого бывшая жена обвиняла в абьюзе, впервые показал аудитории свою новую избранницу. Еще в прошлом году артист отмечал, что больше не "холостяк", однако раскрыть интригу личной жизни решил лишь теперь.

Оказалось, что сердце 45-летней знаменитости покорила менеджер коллектива "СКАЙ" Тамара Божко. По случаю дня рождения партнерши Собчук обнародовал на личной странице в Instagram их совместное фото, в подписи к которому несколько раз назвал женщину "любимой".

"Ты небесами подарена мне. За что узнать я не в силах. Словно огонь свечи волшебный. Ты мою душу согреваешь во сне. Своей лаской и любовью. Даришь крылья, чтобы летать. Мысли словно в море волны. Ты умеешь правильно читать. Любимая, любимая, любимая, любимая. Нежная и желанная. Любимая, любимая, любимая, любимая. Ты Богом мне дана! С днем рождения любимая! Пусть сбываются мечты!", – написал артист, процитировав строки из собственной композиции "Кохана".

Пара попозировала перед камерой в стильных образах. Олег Собчук выбрал для себя бежевое пальто, которое скомбинировал с серым шарфом, тогда как Тамара Божко предпочла ярко-красную верхнюю одежду. На лицах обоих влюбленных сияли искренние улыбки.

А вот в Instagram-странице группы появилась немного более романтическая фотография пары. На кадре удалось запечатлеть момент, когда Собчук крепко обнял любимую, которая со своей стороны широко улыбалась.

Заметим: артист впервые публично заговорил о том, что закрутил роман после развода весной 2025 года. Он не раскрывал никаких подробностей о своих отношениях, а на все соответствующие вопросы интригующе отвечал: "У меня есть любимая женщина, иначе я не смог бы творить. Любовь – это строительный материал для создания новых песен".

Скандальный развод лидера группы "СКАЙ"

В ноябре 2023-го стало известно, что Олег и Мария Собчук приняли решение поставить точку в своем 20-летнем браке. Их разрыв никак нельзя назвать спокойным, ведь экс-избранница певца публично заявила, что их отношения были максимально токсичными, а артиста назвала "абьюзером". В подтверждение своих слов Мария публиковала скриншот переписки якобы с лидером группы "СКАЙ", где он обращался к ней оскорбительными фразами, такими как "неблагодарным созданием".

Позже в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Олег Собчук раскрыл, поддерживает ли связь с экс-супругой после громких обвинений. Знаменитость отметил, что почти не общается с Марией, а вот с детьми старается проводить время.

"О бывших – или хорошее, или ничего. С детьми у меня все хорошо. Мы общаемся, я оплачиваю обучение нашей дочери. Вижусь с ней, так же как и с сыном", – говорил артист.

