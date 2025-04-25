Лидер группы 'СКАЙ' Олег Собчук впервые после громкого развода рассказал о новой любимой и ответил, готов ли на ней жениться

Украинский рок-музыкант и фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, который довольно громко развелся со своей бывшей избранницей Марией, впервые заговорил о новых отношениях. По словам 44-летнего артиста, сейчас в его жизни есть особенная женщина, благодаря которой он продолжает творить.

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Об этом исполнитель рассказал в комментарии для проекта "ЖВЛ". Однако артист заметил, несмотря на то, что испытывает искренние чувства к партнерше, пока не планирует жениться.

"У меня есть любимая женщина, иначе я не смог бы творить. Любовь – это строительный материал для создания новых песен", – сказал артист.

А вот на вопрос о готовности создать новую семью лидер группы "СКАЙ" коротко отметил: "Не готов ответить. Рано".

Напомним: в ноябре 2023 года стало известно, что 20-летнему браку Олега и Марии Собчуков пришел конец. Тогда эк-избранница музыканта заявила, что их отношения были очень токсичны и назвала певца абьюзером. В подтверждение своих слов женщина решила обнародовать фрагмент личной переписки с бывшим мужем.

"Авто не покупаю тебе из-за твоего языка и обзывания меня пустышкой. Будешь продолжать – останешься без квартиры. Раздерибаним имущество и все. Мне это выгоднее даже. Я тоже свои права знаю, это не запугивание. Ноут планирую купить, но по твоему отношению – уже не факт. Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила? Неблагодарное создание... Нет ни желания, ни времени вести с тобой эти споры. По тебе все ясно давно. Доказывать ничего я тебе не собираюсь, надо скорее расстаться", – говорилось в сообщении.

Фронтмен группы "СКАЙ" не оставил без внимания громкие слова бывшей, поэтому на своей странице в Facebook обнародовал сообщение, где отметил: "Я не сторонник выносить на всеобщее обозрение личное, но все же должен сообщить. Мы с моей уже бывшей женой Марией Собчук разбежались еще до войны, а с мая этого года мы официально разведены. Слишком в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу. Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается".

Со временем свои отношения с бывшей женой Олег Собчук прокомментировал в интервью для OBOZ.UA. Исполнитель отметил, что после развода практически не поддерживает связь с Марией.

"О бывших – либо хорошем, либо ничего. С детьми у меня все хорошо. Мы общаемся, я оплачиваю обучение нашей дочери. Вижусь с ней, равно как и с сыном", – говорил певец.

В течение 20 лет брака они стали родителями двух детей: Татьяны и Арсена.

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