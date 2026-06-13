"Папа вами гордится": вдова солиста ADAM довела до мурашек сеть видео с сыном-выпускником

Вдова украинского певца и лидера группы ADAM Михаила Клименко, Александра Норова, поделилась с подписчиками важной новостью – их сын Марко закончил девятый класс. По этому поводу она решила снять трогательное видео, на первых секундах которого присела, создавая вид, будто зовет маленького мальчика, тогда как на самом деле к ней вышел взрослый выпускник.

Видео дня

В конце ролика Марко крепко обнял маму, после чего, не прилагая лишних усилий, покрутил ее вокруг себя. Трогательные кадры Норова опубликовала в своем Instagram.

Видео с выпускного юноши вызвало настоящий ажиотаж в сети. Подписчики Норовой начали желать Марку счастливой судьбы и не скрывали: не смогли сдержать эмоций во время просмотра.

"Боже, как это прекрасно. Пусть ваш Марко найдет свое место в этом мире, а папа с небес оберегает его от всех бед".

"Как трогательно".

"Но это до мурашек и слез на глазах. Взрослый сынок кружит маму, как девочку".

"Боже, какой у вас красивый сын, так похож на папу. Пусть Бог дарит ему счастливую судьбу".

"Ваш папа им/вами гордится".

"Как же трогательно. Пусть все в вашей семье складывается наилучшим образом".

Позже в сторис вдова Михаила Клименко показала, как танцевала вальс с сыном-выпускником на торжественной линейке. Александра Норова и Марко кружились под музыку с широкими улыбками, держась за руки и искренне наслаждаясь моментом. Для этого важного дня юноша одел черные брюки и белую рубашку, а его мама выбрала нежное розовое платье.

Напомним, что жизнь Михаила Клименко оборвалась 7 декабря 2025 года. Причиной смерти солиста ADAM стала сложная болезнь – туберкулезный менингит. Из-за недуга артист впал в кому, а врачи боролись за его жизнь два месяца. К сожалению, спасти певца не удалось.

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