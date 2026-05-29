Выпускной 2026 года: Маричка Падалко на редких кадрах показала дочь, которая закончила школу. Фото

Украинская телеведущая Маричка Падалко поделилась редкими кадрами своей 17-летней дочери Марии по случаю важного события – девочка закончила школу. Журналистка посетила праздничную линейку и сняла щемящие моменты, где красиво одетые выпускники прощаются с родным учебным заведением, иногда не сдерживая слез.

Соответствующее видео телезвезда опубликовала на личной странице в Instagram. На ролике можно увидеть, что дочь Марички Падалко выбрала для важного дня нежное платье с приталенным верхом и фактурной юбкой, которое дополнила туфлями на каблуках.

17-летняя Мария сделала очень элегантную и женственную прическу – распустила темные волосы, а передние пряди разделила на две части, одну из которых зачесала назад, тогда как другую оставила у лица. Выпускница предпочла макияж в пастельных оттенках.

Телеведущая оставила под роликом лаконичную фразу: "Мари закончила 11 класс", а вот ее подписчики были несколько многословнее. Юзеры пожелали девушке счастливого нового этапа в жизни и, конечно, засыпали ее комплиментами:

"Красавица, как мама".

"Какие красивые выпускники! Как горят их глаза! Спасибо, что поделились! Желаю молодежи мира и вдохновения для будущих свершений!"

"Счастливой дороги во взрослую жизнь!"

"Закрапала слезами телефон. С Богом, Марусичка".

"Искренне поздравляю с выпускницей! Она замечательная!"

Напомним, что ранее Маричка Падалко рассказывала: редко показывает своих детей в соцсетях, поскольку получила от них соответствующий запрет. Сын и две дочери ведущей уважают свое личное пространство и не хотят, чтобы звездная мама выносила на публику подробности их жизни.

