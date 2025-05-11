Бессменный ведущий 'Холостяка' прокомментировал скандальное заявление о лжи на шоу и пиар-роман 'Терена'

Григорий Решетник, бессменный ведущий реалити-шоу "Холостяк", впервые публично прокомментировал громкие заявления блогера Елены Мандзюк, которая обвинила создателей проекта в фальсификации истории любви между главным героем 13 сезона Александром "Тереном" Будько и победительницей Инной Белень. По словам ведущего, чувства между участниками действительно были, однако построить отношения не удалось.

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В программе "Тур звездами" Решетник осторожно, но довольно прямо отреагировал на обвинения относительно "фейковых отношений" пары, которые после проекта официально просуществовали всего месяц (и два месяца пока длился показ проекта, но были закончены съемки).

"Когда проект слишком популярен, каждый хочет быть причастным к нему так или иначе. Лично я не знаком с Еленой и не знаю, как долго она знает Александра "Терена". Я могу говорить только, что чувства были и выбор Александра – это его личный выбор. Они с Инной хотели построить отношения, но жизнь распорядилась иначе. Реагировать на мнение каждого человека, очень сложно. Возможно, Елена владеет информацией. Но мы должны услышать Александра", – прокомментировал Решетник.

Он добавил, что понимает эмоциональность отдельных комментариев, однако призывает учитывать и право самих героев "Холостяка 13" высказаться. Решетник также не исключил, что между блогером и "Тереном" могут быть не просто дружеские отношения, а нечто большее.

"Я не уверен, что Александр хотел, чтобы его кто-то защищал, зная его характер. Все, что хочет сказать человек, он должен сказать лично. Возможно, у Елены есть свое видение. Возможно, там не только дружба, тогда свои отношения надо защищать. Я не знаю. Желаю всем холодного ума. Но эти интервью и ажиотаж вокруг проекта говорит о том, что мы действительно создаем уникальный продукт", – добавил он.

Напомним, эта история с вероятной ложью началась после интервью Елены Мандзюк журналистке Алине Доротюк, в котором блогер резко высказалась о работе команды СТБ. По ее словам, телеканал "использовал" Александра Будько, навязав ему образ, а после финала шоу фактически "выбросил".

Наибольший резонанс вызвало ее заявление о том, что никаких отношений между "Тереном" и Инной Белень не было вообще. По мнению инфлюенсера, история любви и разрыв были придуманы командой проекта для пиара.

"Эти отношения с победительницей, в которых он не был. Я знаю, я видела Сашу чаще, чем он виделся с победительницей. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю. Я видела, что с Сашей сделали после типа разрыва отношений, которых не было. Как вела себя победительница, как она играла жертву. А отношений нет! Такая актриса, я просто была шокирована", – поделилась интернет-деятельница.

Стоит отметить, что официально "Терен" и Белень сообщили о завершении отношений 4 февраля – ровно через месяц после финала шоу. Тогда они обнародовали совместное заявление в соцсетях, в котором отметили, что "имели искренние чувства", но решили пойти разными путями. Однако даже несмотря на дипломатический тон, их расставание вызвало волну хейта в адрес Будько. Ветеран публично признался, что получал оскорбительные сообщения и проклятия, после чего обратился к хейтерам с просьбой остановиться.

Ранее OBOZ.UA писал, что со своей стороны, Инна Белень не сразу комментировала разрыв, однако впоследствии заявила, что конец отношений был болезненным, и причиной разрыва стали разногласия в ценностях.

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