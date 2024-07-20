Отказывался от дезодоранта: Кейт Хадсон рассказала о нюансе съемок с Мэттью Макконахи

Американская актриса Кейт Хадсон рассказала интересную деталь о своем кинотоварище Мэттью Макконаги. По словам звезды, во время съемок фильма "Золото дураков" в 2008 году секс-символ Голливуда отказывался от использования дезодоранта.

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Во время подкаста "Смотри, что происходит в прямом эфире" с Энди Коэном, 45-летняя актриса подтвердила давно ходящие в кулуарах слухи, пишет People. "Правдива ли старая городская легенда о том, что вы заставляли Мэтью Макконахи пользоваться дезодорантом во время съемок?" – спросил ведущий, зачитывая вопрос, отправленный фанатом. "Нет. Он не пользуется дезодорантом – и я, кстати, тоже", – призналась Хадсон.

Она, однако, призналась, что чувствует запах актера "за милю", добавив, что они сблизились во время съемок. Эта легенда, похоже, происходит от самого оскароносного Макконахи, который в прошлом сказал Playboy, что напарница просила его использовать соль, помогающую устранить неприятный запах. Она даже приносила ее на съемочную площадку, однако звезда никогда не соглашался.

В 2005 году, оказавшись на обложке журнала People "Самый сексуальный мужчина планеты", он рассказал, что уже 20 лет не пользовался средствами для маскировки запаха, "потому что мужчина должен пахнуть как мужчина". Он добавил, что женщины в его жизни, включая матерь, не жаловались на его естественный запах, потому что он уникален.

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