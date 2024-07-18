'Не мылся несколько дней'. Инсайдер раскрыл неожиданную черту Брэда Питта, которую исправила его новая девушка

Личная гигиена голливудского актера Брэда Питта значительно улучшилась из-за его девушки Инес де Рамон. Источник, приближенный к звезде, утверждает, что благодаря любимой он теперь пахнет не "Бойцовым клубом, а свежим букетом".

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"Он действительно изменился для Инес, – сказал источник о 60-летнем обладателе "Оскара", пишет Daily Mail. – Ранее Брэд редко принимал душ и мыл голову, использовал только мыло и воду и отказывался от дезодоранта или одеколона".

Инсайдер продолжил: знаменитость мог не мыться два дня, "несмотря на свой статус секс-символа", однако все изменилось с приходом де Рамон. "Он сделал все возможное, чтобы изменить свой зловонный образ жизни", – говорится в сообщении.

Актер уделяет больше внимания своему гардеробу, позволяя Инес выбирать ему одеколон, и даже начал чистить зубы нитью, сообщает источник. Пара обожает вместе баловать себя в спа-салоне, например, на массаже или уделяя время уходу за лицом. Брэд также полюбил увлажняющие кремы для кожи.

Напомним, Питт и де Рамон начали встречаться в ноябре 2023 года. 31-летняя избранница актера занимает должность вице-президента бренда украшений Anita Ko Jewelry, популярного среди знаменитостей. Детальнее – в нашем материале.

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