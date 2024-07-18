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"Не мылся несколько дней". Инсайдер раскрыл неожиданную черту Брэда Питта, которую исправила его новая девушка

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
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'Не мылся несколько дней'. Инсайдер раскрыл неожиданную черту Брэда Питта, которую исправила его новая девушка

Личная гигиена голливудского актера Брэда Питта значительно улучшилась из-за его девушки Инес де Рамон. Источник, приближенный к звезде, утверждает, что благодаря любимой он теперь пахнет не "Бойцовым клубом, а свежим букетом".

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"Он действительно изменился для Инес, – сказал источник о 60-летнем обладателе "Оскара", пишет Daily Mail. – Ранее Брэд редко принимал душ и мыл голову, использовал только мыло и воду и отказывался от дезодоранта или одеколона".

"Не мылся несколько дней". Инсайдер раскрыл неожиданную черту Брэда Питта, которую исправила его новая девушка

Инсайдер продолжил: знаменитость мог не мыться два дня, "несмотря на свой статус секс-символа", однако все изменилось с приходом де Рамон. "Он сделал все возможное, чтобы изменить свой зловонный образ жизни", – говорится в сообщении.

"Не мылся несколько дней". Инсайдер раскрыл неожиданную черту Брэда Питта, которую исправила его новая девушка

Актер уделяет больше внимания своему гардеробу, позволяя Инес выбирать ему одеколон, и даже начал чистить зубы нитью, сообщает источник. Пара обожает вместе баловать себя в спа-салоне, например, на массаже или уделяя время уходу за лицом. Брэд также полюбил увлажняющие кремы для кожи.

"Не мылся несколько дней". Инсайдер раскрыл неожиданную черту Брэда Питта, которую исправила его новая девушка

Напомним, Питт и де Рамон начали встречаться в ноябре 2023 года. 31-летняя избранница актера занимает должность вице-президента бренда украшений Anita Ko Jewelry, популярного среди знаменитостей. Детальнее – в нашем материале.

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