От ведущей №1 в Украине до тяжелой эмиграции: как "сладкая жизнь" Оли Фреймут изменилась после 2022 года

Когда-то Оля Фреймут была одной из самых известных телеведущих Украины, работала на ведущих телеканалах и не скрывала, что вела комфортный образ жизни с помощниками. Однако после начала полномасштабной войны ее жизнь кардинально изменилась – сейчас звезда живет в Великобритании и самостоятельно решает большинство повседневных дел.

Видео дня

Об изменениях в своей жизни Фреймут рассказала в интервью URC Radio. По словам ведущей, эмиграция заставила ее отказаться от привычного комфорта и взять на себя гораздо больше обязанностей.

Отвечая на вопрос о том, что она выбирает - контроль или свободу, Фреймут призналась, что сейчас живет именно в режиме постоянного контроля.

"Я за контроль. Если я сейчас расслаблюсь, то все пойдет наперекосяк. На мне лежит очень много дел. Я девушка в эмиграции. Мне нужно заботиться о жизни в новой стране. Это изнурительно", – отметила знаменитость.

Ведущая отметила, что до переезда ее жизнь была гораздо беззаботнее. Она прямо назвала ее "Dolce Vita" и вспомнила, что почти не занималась бытовыми вопросами.

"До войны моя жизнь была Dolce Vita. Куча помощников. Я не задумывалась о бытовых делах. Теперь я могу проводить совещание в издательстве, варить борщ и при этом еще пол мыть ногой за ногой", – призналась Фреймут.

По словам Фреймут, она даже не пользуется услугами уборщиц, хотя дело не в экономии средств.

"И дело не в том, что мне жалко денег на уборщицу. Мне не жалко. Просто стыдно вызывать уборщицу в такие небольшие апартаменты", – поделилась ведущая.

Телеведущая также подчеркнула, что сознательно выбрала именно британскую столицу для жизни. По ее мнению, Лондон не позволяет человеку останавливаться на достигнутом и заставляет развиваться, тогда как более спокойные города могли бы сделать ее менее активной.

Кроме того, Фреймут призналась, что в жизни она совсем не такая, какой её когда-то показывали по телевидению. По ее словам, образ строгой и бескомпромиссной ведущей во времена "Ревизора" не полностью соответствовал реальности.

"Самый большой миф – что я очень правильная. Потому что я вообще неправильная. Это такой публичный эффект телевизионного образа. Я не могу сказать, что образ ревизора – это какой-то выдуманный образ. Потому что это я, но в каком-то проявлении себя", – призналась Фреймут.

Как писал OBOZ.UA, ранее Ольга Фреймут делилась своими секретами молодости в 44 года. В разные годы она по-разному высказывалась о косметологии и возможных пластических операциях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!