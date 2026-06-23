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От ведущей №1 в Украине до тяжелой эмиграции: как "сладкая жизнь" Оли Фреймут изменилась после 2022 года

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,2 т.
Как изменилась 'сладкая жизнь' Оли Фреймут после 2022 года
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Когда-то Оля Фреймут была одной из самых известных телеведущих Украины, работала на ведущих телеканалах и не скрывала, что вела комфортный образ жизни с помощниками. Однако после начала полномасштабной войны ее жизнь кардинально изменилась – сейчас звезда живет в Великобритании и самостоятельно решает большинство повседневных дел.

Об изменениях в своей жизни Фреймут рассказала в интервью URC Radio. По словам ведущей, эмиграция заставила ее отказаться от привычного комфорта и взять на себя гораздо больше обязанностей.

Отвечая на вопрос о том, что она выбирает - контроль или свободу, Фреймут призналась, что сейчас живет именно в режиме постоянного контроля.

"Я за контроль. Если я сейчас расслаблюсь, то все пойдет наперекосяк. На мне лежит очень много дел. Я девушка в эмиграции. Мне нужно заботиться о жизни в новой стране. Это изнурительно", – отметила знаменитость.

Ведущая отметила, что до переезда ее жизнь была гораздо беззаботнее. Она прямо назвала ее "Dolce Vita" и вспомнила, что почти не занималась бытовыми вопросами.

Фреймут живет в Англии

"До войны моя жизнь была Dolce Vita. Куча помощников. Я не задумывалась о бытовых делах. Теперь я могу проводить совещание в издательстве, варить борщ и при этом еще пол мыть ногой за ногой", – призналась Фреймут.

По словам Фреймут, она даже не пользуется услугами уборщиц, хотя дело не в экономии средств.

"И дело не в том, что мне жалко денег на уборщицу. Мне не жалко. Просто стыдно вызывать уборщицу в такие небольшие апартаменты", – поделилась ведущая.

По словам Фреймут, она даже не пользуется услугами уборщиков.

Телеведущая также подчеркнула, что сознательно выбрала именно британскую столицу для жизни. По ее мнению, Лондон не позволяет человеку останавливаться на достигнутом и заставляет развиваться, тогда как более спокойные города могли бы сделать ее менее активной.

Кроме того, Фреймут призналась, что в жизни она совсем не такая, какой её когда-то показывали по телевидению. По ее словам, образ строгой и бескомпромиссной ведущей во времена "Ревизора" не полностью соответствовал реальности.

"Самый большой миф – что я очень правильная. Потому что я вообще неправильная. Это такой публичный эффект телевизионного образа. Я не могу сказать, что образ ревизора – это какой-то выдуманный образ. Потому что это я, но в каком-то проявлении себя", – призналась Фреймут.

Фреймут призналась, что в жизни она совсем другая

Как писал OBOZ.UA, ранее Ольга Фреймут делилась своими секретами молодости в 44 года. В разные годы она по-разному высказывалась о косметологии и возможных пластических операциях.

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