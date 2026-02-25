УкраїнськаУКР
Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
294
Секреты молодости Оли Фреймут: делала ли ведущая пластические операции и как она ухаживает за собой в 44 года

25 февраля телеведущая, звезда "Ревизора" и журналистка Ольга Фреймут празднует 44-й день рождения. После начала полномасштабной войны она живет с младшими детьми в Великобритании, однако продолжает появляться в украинском медиапространстве и откровенно говорить о возрасте, внешности и уходе за собой.

В разные годы Фреймут по-разному высказывалась о косметологии и возможных пластических вмешательствах. Если раньше она категорически отрицала любую пластику, то сейчас признает: не исключает такой возможности в далеком будущем, хотя относится к этому с осторожностью. OBOZ.UA расскажет, как журналистка ухаживает за собой.

Еще в 2018 году телеведущая отмечала, что никогда не согласится на пластические операции, а секрет молодости видит в системном уходе.

Тогда она объясняла, что после 35 лет кожа требует особого внимания: двукратное очищение, увлажнение, защита от солнца, витамины и деликатное нанесение макияжа без растягивания кожи. По ее словам, именно дисциплина и ежедневная рутина помогают сохранять естественный вид.

В 2025 году в программе Beauty PRO Фреймут рассказала, что ни разу не доверила свое лицо британским косметологам и все процедуры по "сохранению молодости" делает в Украине – во Львове. Тогда она призналась, что проходит биоревитализацию, процедуры с полинуклеотидами и имеет ботокс в зоне лба.

В то же время добавила, что к пластической хирургии, возможно, обратится лет через двадцать.

"Я, конечно, хожу к косметологу. И я считаю, если бы у меня было еще больше времени и денег... Я даже уже думаю о пластических операциях, тоже будут когда-то. Потому что мы же свое лицо не видим и мы в душе думаем, какие мы красивые. А людям на наше лицо смотреть, и зачем миру портить настроение своим некрасивым лицом? Поэтому лучше пусть оно будет красивое", – объяснила свое видение Ольга Фреймут.

Рассказывала телеведущая также о неудачном опыте с ботоксом. В интервью журналистке Рамине Эсхакзай она объяснила, что согласилась на инъекцию не ради разглаживания морщин, а из-за хронических мигреней. По ее словам, процедура не только не помогла, но и усилила боль. После этого Фреймут стала значительно осторожнее относиться к любым инъекционным вмешательствам.

При этом она не скрывает: морщин не боится и воспринимает их как естественный процесс. Зато самой большой проблемой для женщин 40+ называет лишний вес и последствия стресса. По ее словам, с возрастом организм иначе реагирует на недосып и нервное напряжение, что сразу сказывается на фигуре.

В вопросе питания Фреймут придерживается принципа интуитивности. Она не имеет нутрициолога и не употребляет БАДов профилактически, зато регулярно проходит медицинские чекапы и контролирует уровень витамина D. Телеведущая рассказывала, что пьет коллаген курсами, следит за водным балансом (около полутора литров воды в день) и отдает предпочтение простой пище без соусов: запеченной рыбе с лимоном, брокколи, овощам.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Фреймут удивила, какую личную вещь украла ее няня, которая оказалась одержимой фанаткой. Этот поступок работница смотивировала тем, что ей очень нравится знаменитость.

