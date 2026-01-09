Описала всю боль в двух словах: 44-летняя Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о раке во время неожиданного выхода в свет

9 января член королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон празднует свой 44-й день рождения. Несколько последних лет выдались для Ее Высочества очень непростыми, ведь она боролась с онкологическим заболеванием, которое в конце концов ушло в ремиссию. Принцесса Уэльская никогда не стеснялась откровенно говорить с общественностью о своем диагнозе, а во время недавнего неожиданного выхода в свет сделала новое заявление о раке.

Кейт Миддлтон без громких анонсов посетила больницу Чаринг-Кросс в Лондоне вместе с мужем принцем Уильямом, пишет HELLO. Супруги пообщались с работниками медицинского учреждения и пациентами, однако наиболее трогательным оказался разговор принцессы Уэльской с одним из волонтеров, который работает с людьми, проходящими химиотерапию.

Он рассказал Их Высочествам, что для проведения процедуры пациенты обязаны часами находиться на больничных койках, после чего Кейт Миддлтон лаконично отметила: "Я знаю". Через мгновение она взяла за руку мужа и добавила: "Мы знаем".

Со своей стороны принц Уильям также вспомнил непростой опыт борьбы любимой с онкологией. Он сказал сотрудникам больницы: "Мы оба имеем разный опыт взаимодействия с медицинскими учреждениями. Я работаю с воздушной скорой помощью, а Кэтрин недавно прошла через испытание здоровьем".

Стоит отметить, что визит в больницу Чаринг-Кросс стал одним из самых откровенных публичных моментов для Кейт Миддлтон за последнее время. Она захотела присоединиться к мужу, чтобы поддержать пациентов и поблагодарить медиков и волонтеров за усилия.

Напомним, что в начале 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. После проведения хирургического вмешательства она исчезла из публичного пространства почти на два месяца, а затем вернулась с не самыми лучшими новостями. В видеообращении Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс химиотерапии после обнаружения рака.

Она отошла от королевских обязанностей и сосредоточилась на лечении, которое в конце концов дало положительный результат. В январе 2025 года принцесса Уэльская сообщила о ремиссии.

