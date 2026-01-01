Устроил дебош в суде: во дворец принца Уильяма и Кейт ворвался мужчина с подозрительным рюкзаком

На территорию Кенсингтонского дворца, который является резиденцией принца Уильяма и Кейт Миддлтон, дважды проникал злоумышленник. Накануне Рождества мужчина перелезал через забор поместья, имея при себе подозрительный "тяжелый рюкзак".

Как отмечает The Sun, каждый раз злоумышленника, которым оказался 39-летний Дерек Иган, задерживали сотрудники Королевского и специализированного подразделения охраны столичной полиции. Сейчас он находится под стражей.

Впервые попасть на территорию дворца мужчина попытался 21 декабря. Его быстро задержали правоохранители, однако со временем отпустили под залог. 23-го числа Дерек Иган повторил свое преступление, после чего ему предъявили обвинение по двум пунктам незаконного проникновения в дом принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Через несколько дней преступник предстал перед Вестминстерским магистратским судом. Во время заседания Иган вел себя неадекватно: громко ругался и пытался разбить стеклянную перегородку.

"Я собираюсь провести слушания в его (Дерека Игана. – Ред.) отсутствие 6 января, учитывая его неадекватное поведение по отношению к сотрудникам суда и самому суду. Я не предоставляю ему право на освобождение под залог, поскольку в случае признания его виновным существует реальная вероятность, что он получит наказание в виде лишения свободы", – сказал окружной судья Сэм Гузи.

Стоит отметить, что Кенсингтонский дворец в центре Лондона, где ранее жила принцесса Диана, является резиденцией 10 членов королевской семьи Великобритании, в частности их персонала. Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон принадлежит 20-комнатная квартира 1А в поместье, однако большую часть времени они проживают в Виндзорском замке. Отмечается, что на момент совершения преступления супругов не было в доме.

