Кейт Миддлтон, которая год боролась с раком, обнадежила новостью о своем здоровье

Английская принцесса Кейт Миддлтон обнадежила новостью о возвращении к своим королевским обязанностям из-за того, что рак, с которым она боролась год, ушел в ремиссию. Это заявление она сделала на фоне своей поездки в больницу в Лондоне, где проходила химиотерапию.

Видео дня

Однако принцесса все еще проходит дальнейшее лечение, но не столь интенсивное, как было раньше. Новость она объявила в своем Instagram.

"Я чувствую облегчение от того, что сейчас нахожусь в ремиссии, и я продолжаю сосредотачиваться на выздоровлении. Каждый, кому поставили диагноз "рак", знает, что нужно время, чтобы приспособиться к новой жизни. Однако я с нетерпением жду следующего года, который будет насыщенным. Есть чего с нетерпением ждать", – рассказала принцесса.

Она также объявила, что стала покровительницей Королевской больницы Марсден в Лондоне. Теперь принцесса будет заботиться о борющихся с раком.

"Мы не могли бы просить большего. Забота и советы, которые мы получали в течение всего времени, пока я была пациентом, были исключительными. В моей новой роли совместного мецената Королевской больницы Марсден я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клиническое совершенство, а также способствуя благосостоянию пациентов и их семей, мы сможем спасти гораздо больше жизней и изменить опыт всех, кто страдает раком", – добавила Кейт Миддлтон.

Ранее OBOZ.UA писал, что поездка принцессы в Королевскую больницу Марсден была ее первым сольным выходом после года перерыва с конца 2023 года. Кейт Миддлтон много общалась с пациентами, которые борются с раком и поделилась собственными мыслями по поводу пребывания там.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!