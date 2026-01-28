'Очень уважаю, но...' Кристина Соловий отказалась выступать на концерте памяти Степана Гиги и назвала причину

Певица Кристина Соловий сообщила, что не будет участвовать в концерте памяти народного артиста Украины Степана Гиги. Как объяснила знаменитость, организаторы мероприятия ни разу не контактировали с ней относительно обсуждения деталей выступления, поэтому она даже не знала, что есть среди перечня приглашенных исполнителей.

Кристина Соловий подчеркнула, что очень уважает творческое наследие покойного коллеги по сцене, но от участия в концерте отказалась. Об этом она сообщила в своих Instagram-stories.

"Очень уважаю творчество Степана Гиги и уважаю его работы. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я участия не принимаю", – отметила певица.

Напомним, что в ноябре 2025 года состояние Степана Гиги сильно ухудшилось. Артист перенес срочное оперативное вмешательство, после которого находился в очень тяжелом состоянии. По неофициальным данным, проблемы со здоровьем у него возникли на фоне сахарного диабета. Врачи боролись за жизнь исполнителя, но, к сожалению, достичь положительного результата не удалось. 12 декабря 2025-го Степан Гига отошел в вечность.

После прощания с артистом его дети – дочь Квитослава и сын Степан-младший – вышли на связь в сети и заявили: сделают все возможное, чтобы творческое наследие отца жило вечно. Они сдержали свое обещание и анонсировали концерт памяти Степана Гиги, который состоится 28 марта в столичном "Дворце спорта".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Иво Бобул назвал виновных, из-за которых Степан Гига десятилетиями не попадал на телеэкраны и большие сцены.

