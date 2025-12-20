Дети Степана Гиги вышли на связь после его похорон и сделали важное заявление о судьбе творческого наследия певца

Дети народного артиста Украины Степана Гиги – Квитослава и Степан-младший – впервые вышли на связь с поклонниками после похорон звездного отца. Они выразили искреннюю благодарность всем людям, которые поддержали их в сложный момент, а также поделились теплыми воспоминаниями об исполнителе.

Сын и дочь Степана Гиги отметили: певец был невероятно доброй и талантливой личностью, поэтому они чувствуют "большую благодарность и гордость за то, что являются детьми великого человека". Соответствующий пост они сделали в соцсети Instagram.

"От имени детей и внука, искренне благодарим каждого, кто пришел провести нашего папу в последний путь, кто разделил с нами эту тяжелую боль. За то, что нашли слова поддержки или просто молча были рядом. За ваши молитвы, теплые воспоминания, цветы и слезы – как знак любви и уважения. Наш папа был человеком большого сердца. Он умел искренне любить, поддерживать, верить, работать с преданностью, делиться теплом и оставаться настоящим в каждом мгновении своей жизни", – говорится в сообщении.

Кроме того, дети Степана Гиги высказались и о судьбе творческого наследия исполнителя. Они отметили: сделают все возможное, чтобы его любимое дело продолжало жить.

"Мы прощаемся, но не прощаемся с памятью. Она будет жить в наших сердцах, в воспоминаниях и в том свете, который он оставил после себя. И сегодня, прощаясь, мы хотим пообещать: дело его жизни будет жить дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и продолжить то, что он создал, чтобы его путь, его голос и его ценности не угасли, а и в дальнейшем объединяли людей", – отметили Квитослава и Степан Гиги.

Напомним, что хотя артист и не любил делиться деталями своей личной жизни, все же во время одного из интервью рассказал: дважды был женат. С первой избранницей Степан Гига познакомился еще во времена учебы в школе. В их браке родилась первая дочь исполнителя Квитослава, которая сейчас воспитывает собственного сына Даниэля. Второй брак Гига заключил с бандуристкой Галиной. Они стали родителями сына Степана-младшего.

Смерть Степана Гиги

19 ноября в команде народного артиста Украины сообщили, что он оказался в больнице. Тогда певец перенес срочную операцию, после которой находился в тяжелом состоянии. Родные Степана Гиги не делали никаких заявлений относительно характера его болезни.

Вскоре блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, отметил, что состояние исполнителя ухудшилось на фоне сахарного диабета. Из-за этого врачам даже пришлось ампутировать легендарному певцу ногу, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. 12 декабря сердце знаменитости остановилось.

Прощание со Степаном Гигой состоялось 15 декабря во Львове. Провести артиста в последний путь пришли родные, друзья, коллеги по сцене и многочисленные львовяне, для которых его творчество было важной частью украинской эстрады. Исполнителя похоронили на Лычаковском кладбище. Когда могилу Степана Гиги засыпали землей, поклонники спели в унисон песню "В райском саду" ("Яворина") и гимн Украины.

