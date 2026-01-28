Идти в ТЦК больше не нужно: отныне стать на воинский учет можно полностью онлайн через Резерв+

Постановка на воинский учет в Украине становится более простой и понятной для призывников и военнообязанных, без поездок, очередей и бумажной волокиты. Оформление теперь возможно в приложении Резерв+ за несколько кликов, даже из-за границы.

Об этом в среду, 28 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны. Процесс больше не требует личного визита в ТЦК и СП, сказано на официальном сайте ведомства.

Кто может стать на учет онлайн

Оформление онлайн доступно только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в территориальные центры комплектования лично.

Услугой в Резерв+ могут воспользоваться:

– юноши 2009 года рождения – только до 31 июля.

– мужчины, которым от 18 до 59 лет (в том числе те, кто находится за пределами Украины), если они:

ранее не стояли на учете;

имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

Как стать на воинский учет в Резерв+

Сначала нужно установить приложение или обновить его до последней версии. Затем – авторизоваться, выбрать функцию "Стать на учет" и дождаться автоматической обработки запроса.

После успешной операции в Резерв+ появится Резерв ID со статусом "На учете" для граждан 17–24 лет или "Военнообязанный" – для мужчин 25–59 лет.

В МО Украины подчеркнули, что новая функция в Резерв+ позволяет:

быстро стать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра;

сделать это из любой точки мира;

повысить скорость и качество ведения учета;

разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.

– Резерв+ в этом году получил новую функцию – оповещении об отправке бумажных повесток по почте. Это позволяет заранее знать о заказном письме, которое должно прийти военнообязанному.

– В Минобороны сообщили, что основной формой военно-учетного документа в Украине для призывников, военнообязанных и резервистов является Резерв ID, то есть электронные данные, сформированные через приложение Резерв+. Для тех, кто не может пользоваться цифровой версией, все еще доступен бумажный формат.

