Германия исчерпала возможности передачи Украине систем Patriot: где их можно взять еще и что мешает

Германия уже передала Киеву "непропорционально много" – то есть,более трети зенитных ракетных комплексов Patriot из собственных запасов. Поэтому Берлин якобы больше не может поставлять нашей стране указанные ЗРК. Более того, ЗРК IRIS-T тоже осталось мало в запасах Бундесвера и с поставкой этих систем ПВО также могут быть определенные проблемы.

Об этом ранее сообщал министр обороны Германии Борис Писториус. В свою очередь в Defense Ехрrеѕѕ проанализировали, сколько Украина получила от европейских партнеров ЗРК Patriot и сколько их вообще есть в мире.

ЗРК Patriot в Украине

От Европы Украина получила 7,5 ракетных комплексов Patriot ("половинка" – это передача Нидерландов, где не смогли найти партнера для совместной передачи, и предоставили только радар и три пусковые установки).

Еще три Patriot были предоставлены американцами. Также в 2025 году сообщалось, что Израиль согласился передать через США четыре выведенные из эксплуатации Patriot (в версии PAC-2).

Таким образом, в Украине должно быть 14,5 ЗРК, отмечают в Defense Ехрrеѕѕ. Но это число довольно "ориентировочное", добавляет издание. OBOZ.UA уточняет, что из вышеупомянутых четырех израильтяне передали только две ЗРК.

Сколько ЗРК Patriot в мире

В Европе, действительно, таких систем ПВО немного. По последним данным Defense Express, только в европейском сегменте НАТО есть три десятка таких батарей. В частности,

в Германии около 7 батарей Patriot PAC-3 (передано 5)

PAC-3 (передано 5) в Нидерландах менее 2 батареи Patriot PAC-3 (передано 1,5)

PAC-3 (передано 1,5) в Швеции сейчас более 2 батарей Patriot PAC-3, еще четыре в стадии получения;

PAC-3, еще в стадии получения; в Румынии до 3 батарей Patriot PAC-3, в стадии получения до 7 ;

PAC-3, в стадии получения ; в Польше 2 батареи Patriot (усиленного состава), планы – иметь до 12 PAC-3 ;

(усиленного состава), планы – иметь ; в Греции 6 батарей Patriot PAC-2;

PAC-2; в Испании 3 батареи Patriot PAC-2.

В других странах

Япония: 24 батареи Patriot PAC-3

PAC-3 Южная Корея: 8 батарей Patriot PAC-3

PAC-3 Тайвань: 7 батарей Patriot PAC-3

PAC-3 Кувейт: 7-8 батарей (возможно еще 6 у PAC-2)

(возможно еще 6 у PAC-2) Катар 4-6 батареи Patriot PAC-3

PAC-3 Саудовская Аравия 18-25 батарей (вместе PAC-2 и PAC-3)

(вместе PAC-2 и PAC-3) ОАЭ 6-9 батарей Patriot PAC-3 , еще 2 батареи PAC-2

, еще 2 батареи PAC-2 Бахрейн: 1 батарея Patriot PAC-3, ожидает еще 1

Следует заметить, что США имеют около 60 батарей Patriot. Но"ни о каком донорстве при текущей администрации Белого дома, очевидно, речь может не идти", считают в Defense Ехрrеѕѕ.

БК к батареям

Но "объективно значительно большей сложностью для ВСУ является вопрос боекомплекта к уже имеющимся ЗРК", добавляет издание. Дело в том, что поставки ракет для Patriot "очень сильно зависит от США", особенно, когда речь идет о ракетах MSE для перехвата баллистических целей.

"И это упирается не только в позицию Вашингтона, но и в то, что Lockheed Martin произвел за весь 2025 год для всех заказчиков около 620 ракет MSE", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне обеспокоены низким уровнем запасов оружия, которое могло бы понадобиться США на случай потенциального будущего конфликта с Китаем. В связи с этим военное руководство Штатов призывает оборонных подрядчиков увеличить объемы производства 12 критически важных видов вооружения, среди которых и указанные ракеты Patriot.

