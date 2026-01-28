Самая красивая легкоатлетка Украины выиграла турнир в Германии. Видео

Украинка Юлия Левченко с победы начала зимний сезон-2026, выиграв международный турнир по прыжкам в высоту в немецком Коттбусе. 28-летняя уроженка Бахмута, которую называют самой красивой легкоатлеткой страны, уверенно опередила конкуренток и завоевала первое место на старте сезона в помещении.

Соревнования в Коттбусе стали для Левченко первым официальным стартом в новом зимнем сезоне. Среди ее соперниц были немка Имке Оннен, а также бронзовая призерка чемпионата мира в помещении 2024 года словенка Лиа Апостоловски.

Выступление украинка начала с высоты 1,75 м, которую взяла с первой попытки. Планку 1,80 м также преодолели все участницы, однако уже на 1,84 м борьбу завершили две спортсменки.

Ключевой стала высота 1,88 м, на которой сформировался пьедестал. Левченко, Оннен и немка Бьянка Штихлинг сумели взять эту планку, при этом только украинка сделала это с первой попытки.

На высоте 1,91 м Юлия снова была безошибочной, тогда как Штихлинг выбыла из борьбы. В итоге Левченко осталась единственной участницей, которая покорила 1,94 м, что и принесло ей победу на турнире и "золото" соревнований.

Итоговые результаты турнира в Коттбусе: Юлия Левченко (Украина) — 1,94 м. Имке Оннен (Германия) — 1,91 м. Бьянка Штихлинг (Германия) — 1,88 м.

Напомним, в сезоне-2025 Левченко четыре раза занимала четвертое место на этапах Бриллиантовой лиги, впервые с 2020 года прыгнула на 2,00 м и на чемпионате мира вела борьбу за медали до последних попыток, завершив турнир на пятой позиции.

