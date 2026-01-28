'Жизнь продолжается'. Дети покойного Степана Гиги раскрыли свои грандиозные планы на будущее и растрогали сеть

Дети покойного народного артиста Украины Степана Гиги – дочь Квитослава и сын Степан-младший – после смерти отца решили продолжить его творческий труд. Они обратились к поклонникам артиста и поделились планами на ближайшее будущее.

Видео дня

В видеообращении дети певца рассказали, что запланировали на март концерт памяти Степана Гиги. В частности, они поблагодарили его фанатов за поддержку.

Родные певца отметили, что несмотря на потерю, не намерены останавливаться и уже работают над новыми проектами, в частности над песнями, хорошо известными слушателям, и новыми треками.

"Друзья, мы благодарим вас за ваше сочувствие. Мы благодарим вас за вашу поддержку, которую мы чувствуем. Но жизнь продолжается, и мы готовим уже к 28 марта концерт памяти нашего папы. Мы продолжаем дело, мы делаем дальше так, чтобы все помнили и знали. Мы много работаем, мы работаем над новыми песнями и теми, которые вы уже любите, которые вы знаете. И дело нашего отца говорит, что песни будут звучать сами", – сказали в обращении дети Гиги.

Реакция в комментариях под видео была эмоциональной. Пользователи благодарили детей Степана Гиги за решение продолжать его дело и писали слова поддержки семье.

"Степан Петрович воспитал достойных потомков".

"Вы невероятные, скорбим. Ваш отец всегда в сердце".

"Будет не хватать вашего легендарного отца!"

"Вы замечательные. Хорошо, что продолжаете жизнь настоящей украинской песни".

"Очень благодарна вам. Мы бережем память Степана Гиги".

"Он будет жить вечно в своих песнях".

"Я так рада, что успела на концерт в реальности, но его песни живы в моей душе вечно".

Напомним, народный артист Украины Степан Гига умер 12 декабря 2025 года. После срочной операции он находился в тяжелом состоянии. По неофициальной информации, здоровье артиста ухудшилось на фоне сахарного диабета. Прощание состоялось во Львове, а похоронили певца на Лычаковском кладбище под исполнение его песен и гимна Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале месяца вокруг имени Степана Гиги возник публичный скандал из-за конфликта в соцсетях. На официальной странице артиста, которую после его смерти продолжает вести команда и семья, с руганью ответили вдове погибшего украинского защитника в дискуссии относительно петиции о присвоении певцу высшей государственной награды.

Команда Степана Гиги тогда заявила о попытках дискредитации имени артиста и информационных манипуляциях, однако прямо не объяснила происхождение нецензурного ответа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!