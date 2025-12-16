Иво Бобул назвал виновных, из-за которых Степан Гига десятилетиями не попадал на телеэкраны и большие сцены

Народный артист Украины Иво Бобул высказался о причинах, по которым Степан Гига, несмотря на свой талант и весомый вклад в украинскую эстраду, много лет не имел общенациональной популярности, которой заслуживал. Об этом Бобул рассказал в разговоре с OBOZ.UA.

Как отметил певец, дело было не в Степане Гизе, а в государственной культурной политике и длительном доминировании российской культуры в Украине. Также Иво Бобул рассказал об общении с коллегой по телефону и подчеркнул: тот никогда не жаловался на состояние здоровья.

"Мы практически начинали вместе: я – на Буковине, он – на Закарпатье, – вспоминает Иво Бобул. – Время от времени встречались на сборных концертах. Он был хорошим человеком, хорошим композитором и прекрасным певцом. Его трудно было с кем-то спутать – имел свой, самобытный тембр голоса".

"Многие сегодня говорят о его популярности в последние годы, – продолжает Иво Бобул. – Меня такие разговоры очень расстраивают, даже порой выводят из равновесия, потому что мы всегда были в Украине. Мы всегда пели. Просто так складывалось, что государство и те, кто занимался культурой, относились к нам вот так. Но мы никуда не исчезали – пели украинскую песню. Просто здесь долгое время была сильная экспансия русской культуры. Разве вы не помните? А сейчас наконец начали понимать: в Украине есть кому петь, есть свои артисты. Не только те, кто приезжал из России и которым стелили красные дорожки. Наконец мы начали осознавать, что у нас есть собственная культура. Свое надо любить и уважать. Не чужое – свое. Мы часто говорим: "Украина – поющая". Да, она поющая. Просто об этом надолго забыли. И самое болезненное то, что вспоминаем и начинаем по-настоящему ценить людей порой уже тогда, когда их нет".

Бобул говорит, что знал о проблемах коллеги со здоровьем. По его словам, Степан Гига никогда не жаловался и всегда уверял, что чувствует себя хорошо: "Я знал, что он болеет, но не осознавал, что все настолько серьезно. Он никогда об этом не говорил. Как ни спросишь – отвечал: "Все нормально". Мы время от времени созванивались друг с другом. Опасные проблемы со здоровьем случились внезапно: он собирался ехать на гастроли. Когда мне сказали, что Степан в больнице, сразу перезвонил его ребятам – ответили, что дела серьезные. Я сказал: "Если что-то нужно – звоните, поможем". Но не обращались, значит, справлялись собственными силами".

