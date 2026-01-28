Украинцев предупредили о новых отключениях света: что известно о графиках на 29 января
Во всех регионах Украины 29 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться – ведь общая ситуация остается непредсказуемой.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Ограничения вводятся не только для населения.
Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
- В периоды подачи электроэнергии ее следует использовать экономно.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора
В целом украинцы уже несколько недель живут в режиме жестких графиков отключений света. В то же время в "Укрэнерго" предупреждают, что стабильные ограничения в потреблении электроэнергии возможны в течение всего холодного сезона.
А потому вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) снова актуальный – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.
Соответственно, можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Впрочем, выход из ситуации есть – распространяемый в соцсетях калькулятор для зарядных станций.
Принцип работы программы простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:
- выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;
- в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;
- получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.
Впрочем, не стоит забывать, что инструмент предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.
Как сообщал OBOZ.UA, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.
