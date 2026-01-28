'Россияне готовятся к новому удару': Зеленский призвал мир воспользоваться силой и принудить РФ к миру. Видео

Президент Владимир Зеленский предупредил – страна-агрессор Россия готовится к новому удару по Украине. Соответствующую информацию о таких планах врага предоставила разведка.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении в среду, 28 января. Он подчеркнул – надо, чтобы сейчас Америка, Европа и все наши партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры.

Это касается каждого из российских ударов по нашей стране. Глава государства отметил, что когда продолжаются обстрелы РФ и штурмы, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может дать результат.

"Когда есть столько дипломатических усилий, чтобы завершить эту войну, когда и американцы говорят с россиянами, и европейцы пытаются, надо, чтобы вся эта дипломатия имела реальный вес для людей – реальное значение в ситуации сейчас... Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны. У мира есть сила, чтобы это обеспечить. Надо только пользоваться этой силой – ради мира. Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так", – отметил он.

Зеленский рассказал, что сегодня россияне убили женщину и мужчину в Киевской области в их квартире. Четырехлетнего ребенка удалось спасти. Президент поблагодарил Марьяна Кушнира, военкора "Радио Свобода", который мужественно действовал и спас эту девочку.

"Многое зависит именно от того, что наши люди не теряют мужества. Накануне россияне ударили по обычному гражданскому поезду – дронами. Были погибшие, были раненые. В поезде ехал украинский сержант – воин 93-й отдельной механизированной бригады Владислав Рожковский, позывной Омар. Не растерялся и все, что мог, делал ради того, чтобы помочь другим. Я хочу поблагодарить тебя, Владислав! Спасибо всем, кто делает сейчас все возможное и невозможное, чтобы спасти как можно больше людей, как можно больше жизней", – сказал гарант.

Преодоление последствий атак РФ

Во всех регионах, где есть для этого потребность, привлечены ремонтные бригады и необходимые силы для восстановления, сообщил президент. Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, прежде всего с отоплением, также есть значительные проблемы с электричеством. Для восстановительных работ в столице привлечены бригады из многих областей, готовы помогать в том числе прифронтовые регионы.

"Я хочу поблагодарить за помощь также "Укрзалізницю", другие государственные компании, всю частную сферу, кто поддерживает людей. МВД Украины обеспечивает горячее питание в районах в Киеве, где это необходимо. Только за минувшие сутки – 6 тысяч 200 человек в Киеве. На Киевщине 22 тысячи человек получили горячее питание. Готовы увеличивать масштаб такой помощи, если это будет нужно.

Я ожидаю отчеты по всем тем поручениям на работу с партнерами, которые были. Искать и покупать оборудование надо было еще до этой зимы, и городская власть в Киеве должна действовать значительно быстрее сейчас, чтобы хотя бы в феврале было людям легче. Тем более что все в правительстве готовы помочь", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства регулярно получает доклады по ситуации в Чернигове, на Сумщине, Днепропетровщине. Так, в Кривом Роге в течение дня восстанавливали поставки тепла – по состоянию на утро там не было отопления более чем в двух сотнях домов после российского удара.

"Харьковщина, Одесская область, Запорожье – я хочу поблагодарить каждого, кто работает, чтобы люди были с теплом и светом. Значительные отключения также в Полтавской области, также на Кировоградщине, на Николаевщине, в Винницкой и Черновицкой областях", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу ситуации с энергетикой в стране. Он заслушал доклады по восстановительным работам и последствиям обстрелов. Глава государства призвал власти столицы к оперативным решениям по восстановительным работам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!