Аналитики справедливо напоминают о том, что у всех левых проблема всегда одна и та же. Она стара, как сам социализм, и давно сформулирована Маргарет Тэтчер:

"Проблема социализма в том, что рано или поздно у него заканчиваются чужие деньги".

То есть консерваторы, республиканцы и т.д. - зарабатывают, стимулируя бизнес, а потом лейбористы, демократы и т.д. - это "справедливо" делят между всеми, пока оно не кончается, после чего начинается новый цикл.

Но таким образом правые и левые руководят по очереди лишь в условиях цивилизованной демократии. А вот в СССР и сателлитах - было иначе, ведь потенциальных правых там уничтожили. Потому жить были вынуждены на то, что делали из-под палки при диктатуре, или распродавая всё, что дала природа, включая полезные ископаемые. Когда всё закончилось (уже не чужое, а как бы своё), закончился и социализм.

Как музей он остался на Кубе.

Как условное название - в авторитарно-тоталитарном многоукладном постДЭНСЯОПИНовском Китае. Это оказалось лучшим из "социалистических" вариантов. "Социализм" с [почти] человеческим [юго-восточным] лицом.