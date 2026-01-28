Как и обещали неизвестные энтузиасты - сегодня на сайте "МиндичГейт" добавлен еще один раздел "Блогеры ОП".

Видео дня

Пока там 21-ть один человек: от известных всем личностей до очень странных персонажей. От, ведущих до владельцев (не)анонимных телеграм каналов)

Но всех объединяет два события:

▪️ они не только не промолчали когда власть атаковала НАБУ/САП, а еще активно продвигали нарративы против;

▪️ они прекрасно, кто до последнего, а кто чуть раньше догадался - защищали Миндича и/или Ермака.

Поэтому, энтузиасты сообщили, что хотят запечатлеть этих персон в истории и внесли их в отдельный перечень на сайте "МиндичГейт"/

Просили писать там на почту, если кого-то пропустили и видите что тоже заслуживает свое место "почета".

От себя о них и как вообще работает бизнес "говорящих голов банковой" здесь: