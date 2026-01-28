Блог | Блогеры ОП: кто атакует НАБУ и защищает Миндича?
Как и обещали неизвестные энтузиасты - сегодня на сайте "МиндичГейт" добавлен еще один раздел "Блогеры ОП".
Пока там 21-ть один человек: от известных всем личностей до очень странных персонажей. От, ведущих до владельцев (не)анонимных телеграм каналов)
Но всех объединяет два события:
▪️ они не только не промолчали когда власть атаковала НАБУ/САП, а еще активно продвигали нарративы против;
▪️ они прекрасно, кто до последнего, а кто чуть раньше догадался - защищали Миндича и/или Ермака.
Поэтому, энтузиасты сообщили, что хотят запечатлеть этих персон в истории и внесли их в отдельный перечень на сайте "МиндичГейт"/
Просили писать там на почту, если кого-то пропустили и видите что тоже заслуживает свое место "почета".
От себя о них и как вообще работает бизнес "говорящих голов банковой" здесь: