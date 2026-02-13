О Гераскевиче говорят даже на красной дорожке: вице-президент Бундестага растрогала поступком на открытии Берлинале 2026

О непоколебимой позиции лидера сборной Украины по скелетону Владислава Гераскевича, который, несмотря на запрет, не отказался одеть "шлем памяти", за что был дисквалифицирован на Олимпийских играх 2026 года, вспомнили даже на открытии 76-го Берлинского международного кинофестиваля. Немецкий политик и вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт трогательно поддержала спортсмена на красной дорожке мероприятия, которая часто становится местом для протестов.

Государственный деятель вышла в люди с символическим текстом на руке: "Память – это не нарушение" (Remembrance is not a violation). Она уверенно демонстрировала надпись в объективы камер папарацци, благодаря чему привлекла внимание как общественности, так и медиа.

Заметим, что Катрин Геринг-Экардт начала политическую карьеру еще в 1980-х годах. Она известна своей работой в сфере защиты прав человека, климатических реформ и развития демократии. В 2016-м государственный деятель четко продемонстрировала поддержку Украины, ведь настаивала на усилении санкций против чиновников Кремля и российских олигархов. Кстати, она выступала за минимизацию встреч руководства Германии с диктатором Владимиром Путиным.

Появившись на красной дорожке с надписью "Память – это не нарушение", Катрин Геринг-Экардт поддержала флешмоб, начатый украинской саночницей Еленой Смагой. Аналогичный текст в поддержку Гераскевича спортсменка разместила на своей перчатке, когда вышла на олимпийские соревнования. Эту инициативу продолжили также пограничники, полицейские и энергетики.

Поддержка скелетониста от украинских звезд

Решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать Владислава Гераскевича из-за желания появиться на соревнованиях в шлеме с фотографиями украинских спортсменов, чьи жизни забрала Россия, не на шутку возмутило отечественных знаменитостей. В своих социальных сетях звезды начали публично отмечать: гордятся несокрушимой позицией скелетониста и его смелостью отстаивать собственные убеждения.

Как ранее писал OBOZ.UA, Святослав Вакарчук даже посвятил Гераскевичу песню "Эверест" во время своего недавнего концерта. Прямо со сцены артист произнес: "Сегодня все украинцы обсуждают просто выдающийся и геройский поступок нашего олимпийского спортсмена Владислава Гераскевича, который всему миру показал, что такое принципы и украинский характер. Гордимся им. Специально для него песня "Эверест".

