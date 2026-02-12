'Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью'. Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Звезды отечественного шоу-бизнеса публично выразили поддержку лидеру сборной Украины по скелетону Владиславу Гераскевичу, который был дисквалифицирован на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Международный олимпийский комитет наказал нашего спортсмена за то, что он хотел появиться на соревнованиях в шлеме с изображениями соотечественников, погибших из-за террористической деятельности России.

Знаменитости вышли на связь в социальных сетях и подчеркнули: искренне гордятся непоколебимой позицией скелетониста. В частности, они выразили восхищение достоинством Гераскевича, которое для него значительно важнее медали.

Тарас Тополя

Лидер группы "АНТИТЕЛА" назвал поступок лидера сборной Украины по скелетону действительно историческим, ведь он не позволил унизить себя и память погибших спортсменов.

"Себя и свой шлем не дал МОКнуть в грязь, а поднял над всей этой гнилью. А победы обязательно будут! Спасибо за позицию!" – написал артист.

Надя Дорофеева

Певица решила не делать объемных постов, однако перепостила в stories публикацию Владислава Гераскевича и коротко отметила: "Наш!"

Андрей Бедняков

Ведущий поблагодарил скелетониста за несокрушимую позицию и обратился к Международному олимпийскому комитету со словами: "МОК. Можно купить всех, но не каждого. Но всех".

Евгений Янович

Актер поддержал Владислава Гераскевича, процитировав символическую строчку из "Марша украинских националистов", которая звучит так: "Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець – той здобуває світ".

В следующей stories Янович обнародовал скриншот с эмоциональным постом павшего активиста Павла Петриченко, где он отмечал циничность и беспринципность мира. Именно эту тему ведущий перенес и на ситуацию с Гераскевичем: "Это самый важный старт для спортсмена за четыре года. Влад работал 1400 дней ради того, чтобы провести этот старт. Влад был готов на 1000%. В тренировках Влад показывал результаты, которые претендовали на подиум. Но он отказался от шанса получить медаль, чтобы сохранить свою позицию. Это достоинство, которое дороже медалей".

Рамина Эсхакзай

В своих Instagram-stories интервьюер кратко сообщила новость о дисквалификации скелетониста, после чего, не подбирая слов, написала: "П**дец".

Джамала

Со своей стороны победительница Евровидения-2016 отметила: искренне понимает, что проявлять свой голос бывает очень страшно, поэтому поблагодарила спортсмена за такую смелость.

Что известно о дисквалификации скелетониста

Чтобы почтить память погибших от рук России спортсменов, Владислав Гераскевич надел "шлем памяти" с изображениями тяжелоатлетки-подростка Алины Перегудовой, боксера Павла Ищенко, хоккеиста Алексея Логинова, актера и спортсмена Ивана Кононенко, спортсмена и тренера по прыжкам в воду Никиту Козубенко, стрелка Алексея Хабарова, танцовщицы Дарьи Курдель, а также других украинцев. Однако МОК запретил использовать скелетонисту эту экипировку, предлагая "хороший компромисс" – выйти на старт с траурной повязкой.

Решение комитета не помешало Владиславу Гераскевичу, поэтому он появлялся на официальных тренировках в "шлеме памяти", демонстрируя принципиальную позицию. После этого МОК дисквалифицировал украинца на Олимпийских играх 2026 года перед первым стартом на турнире, который был запланирован на 12 февраля. В организации обвинили скелетониста в нарушении правил и цинично отметили, что давали ему "последний шанс" для разрешения ситуации, но он не отошел от своих убеждений.

Комментируя свою дисквалификацию, Владислав Гераскевич отметил, что не жалеет о своем поступке, поскольку отстаивает интересы не только страны, но и погибших спортсменов.

Как ранее писал OBOZ.UA, после скандала МОК разрешил Гераскевичу продолжить находиться на Олимпийских играх 2026, однако без возможности соревноваться.

