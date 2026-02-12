УкраїнськаУКР
"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Анастасия Какун
'Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью'. Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Звезды отечественного шоу-бизнеса публично выразили поддержку лидеру сборной Украины по скелетону Владиславу Гераскевичу, который был дисквалифицирован на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Международный олимпийский комитет наказал нашего спортсмена за то, что он хотел появиться на соревнованиях в шлеме с изображениями соотечественников, погибших из-за террористической деятельности России.

Знаменитости вышли на связь в социальных сетях и подчеркнули: искренне гордятся непоколебимой позицией скелетониста. В частности, они выразили восхищение достоинством Гераскевича, которое для него значительно важнее медали.

"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Тарас Тополя

Лидер группы "АНТИТЕЛА" назвал поступок лидера сборной Украины по скелетону действительно историческим, ведь он не позволил унизить себя и память погибших спортсменов.

"Себя и свой шлем не дал МОКнуть в грязь, а поднял над всей этой гнилью. А победы обязательно будут! Спасибо за позицию!" – написал артист.

"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Надя Дорофеева

Певица решила не делать объемных постов, однако перепостила в stories публикацию Владислава Гераскевича и коротко отметила: "Наш!"

"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Андрей Бедняков

Ведущий поблагодарил скелетониста за несокрушимую позицию и обратился к Международному олимпийскому комитету со словами: "МОК. Можно купить всех, но не каждого. Но всех".

"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Евгений Янович

Актер поддержал Владислава Гераскевича, процитировав символическую строчку из "Марша украинских националистов", которая звучит так: "Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець – той здобуває світ".

"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

В следующей stories Янович обнародовал скриншот с эмоциональным постом павшего активиста Павла Петриченко, где он отмечал циничность и беспринципность мира. Именно эту тему ведущий перенес и на ситуацию с Гераскевичем: "Это самый важный старт для спортсмена за четыре года. Влад работал 1400 дней ради того, чтобы провести этот старт. Влад был готов на 1000%. В тренировках Влад показывал результаты, которые претендовали на подиум. Но он отказался от шанса получить медаль, чтобы сохранить свою позицию. Это достоинство, которое дороже медалей".

"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Рамина Эсхакзай

В своих Instagram-stories интервьюер кратко сообщила новость о дисквалификации скелетониста, после чего, не подбирая слов, написала: "П**дец".

"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Джамала

Со своей стороны победительница Евровидения-2016 отметила: искренне понимает, что проявлять свой голос бывает очень страшно, поэтому поблагодарила спортсмена за такую смелость.

"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Что известно о дисквалификации скелетониста

Чтобы почтить память погибших от рук России спортсменов, Владислав Гераскевич надел "шлем памяти" с изображениями тяжелоатлетки-подростка Алины Перегудовой, боксера Павла Ищенко, хоккеиста Алексея Логинова, актера и спортсмена Ивана Кононенко, спортсмена и тренера по прыжкам в воду Никиту Козубенко, стрелка Алексея Хабарова, танцовщицы Дарьи Курдель, а также других украинцев. Однако МОК запретил использовать скелетонисту эту экипировку, предлагая "хороший компромисс" – выйти на старт с траурной повязкой.

Решение комитета не помешало Владиславу Гераскевичу, поэтому он появлялся на официальных тренировках в "шлеме памяти", демонстрируя принципиальную позицию. После этого МОК дисквалифицировал украинца на Олимпийских играх 2026 года перед первым стартом на турнире, который был запланирован на 12 февраля. В организации обвинили скелетониста в нарушении правил и цинично отметили, что давали ему "последний шанс" для разрешения ситуации, но он не отошел от своих убеждений.

"Не дал МОКнуть шлем в грязь, а поднял над той гнилью". Звезды публично поддержали Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Комментируя свою дисквалификацию, Владислав Гераскевич отметил, что не жалеет о своем поступке, поскольку отстаивает интересы не только страны, но и погибших спортсменов.

Как ранее писал OBOZ.UA, после скандала МОК разрешил Гераскевичу продолжить находиться на Олимпийских играх 2026, однако без возможности соревноваться.

