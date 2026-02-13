Святослав Вакарчук на концерте поддержал дисквалифицированного олимпийца Гераскевича широким жестом и сорвал овации. Видео

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук публично поддержал лидера сборной Украины по скелетону Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали на Олимпийских играх 2026 года из-за "шлема памяти" с фотографиями погибших соотечественников. Во время концерта певец назвал поступок спортсмена по-настоящему героическим и посвятил ему композицию "Эверест".

Соответствующий ролик знаменитость обнародовал на личной странице в Instagram. Широкий жест артиста сильно поразил присутствующих на музыкальном шоу, поэтому в зале раздались громкие аплодисменты.

"Сегодня все украинцы обсуждают просто выдающийся и геройский поступок нашего олимпийского спортсмена Владислава Гераскевича, который всему миру показал, что такое принципы и украинский характер. Гордимся им. Специально для него песня "Эверест", – сказал Святослав Вакарчук со сцены.

Решение Святослава Вакарчука поддержать украинского скелетониста приятно поразило и пользователей сети. В комментариях под роликом юзеры оставляли эмодзи с сердечками, а также посвящали теплые слова Гераскевичу.

Дисквалификация украинского спортсмена

Владислав Гераскевич решил почтить память украинских спортсменов, чьи жизни оборвались из-за террористической деятельности России, приняв участие в олимпийских соревнованиях в "шлеме памяти". Элемент его экипировки содержит фотографии погибших тяжелоатлетки-подростка Алины Перегудовой, боксера Павла Ищенко, хоккеиста Алексея Логинова, актера и спортсмена Ивана Кононенко, спортсмена и тренера по прыжкам в воду Никиту Козубенко, стрелка Алексея Хабарова, танцовщицы Дарьи Курдель, а также других украинцев.

Однако Международный олимпийский комитет запретил скелетонисту одевать этот шлем, взамен предложив "хороший компромисс" – выйти на старт в черной ленте. Владислав Гераскевич ни на миг не отступил от своих убеждений, поэтому на официальных тренировках появился в экипировке с фото погибших соотечественников.

После этого МОК принял решение дисквалифицировать скелетониста перед первым стартом на турнире. В организации заявили, что давали Гераскевичу последний шанс, но он не изменил позицию. Позже МОК пересмотрела решение относительно украинца и не стала лишать его аккредитации, позволив остаться на Олимпийских играх 2026 года.

