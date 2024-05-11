О чем песня Doomsday Blue, которую на Евровидении 2024 года поют Bambie Thug из Ирландии
Представители Ирландии на Евровидении 2024 однозначно навсегда вошли в историю конкурса как одни из самых эпатажных и громких участников за все 68 лет его существования. Bambie Thug – небинарное лицо, которое просит использовать по отношению к себе местоимения они/их – боролись за хрустальный микрофон в гранд-финале с "демоническим" треком Doomsday Blue. В сети номер конкурсантов прозвали "сеансом экзорцизма", а самих Bambie Thug – "ведьмой".
Если говорить о наиболее неоднозначной реакции еврофанов на тот или иной номер, то Ирландия в этом состязании однозначно получает первенство. Одни критиковали Bambie Thug и даже организаторов Евровидения за то, что те допустили подобную "вакханалию" на сцене, другие восхищались эффектным перформансом и необычным звучанием песни. Поэтому OBOZ.UA предлагает более подробно ознакомиться с ее содержанием.
В интервью артистка утверждают, что их конкурсная песня "о разбитом сердце, обмане и боли безответной любви" и описывает ее как "взрывную и тяжелую", но вместе с тем "сладкую" и "душевную". Текст трека содержит много магических заклинаний, в частности Avada Kedavra – фраза, которая происходит из арамейского языка и приобрела популярность из-за культовой франшизы о Гарри Поттере.
В композиции сочетаются разные жанры, ведь сами авторы хотели создать музыкальное произведение, "неподвластное ни одному жанру". Они описали Doomsday Blue как смесь альтернативного рока, попмузыки, джаза и "электронно-металл-брейкдайн".
Перевод песни Doomsday Blue:
Я произношу Авада Кедавра, чтобы уничтожить
Чувства, которые испытываю, от которых не могу избавиться,
Злыми языками на тебя наложено проклятие:
Все красавицы из твоей кровати выскользнут из рук и только огорчат тебя
А все, что ты хотел бы иметь, ты потеряешь.
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи,
Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах,
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи я, я
Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,
Наверное, я всегда тебя переоцениваю,
Навожу магию на все, что ты делаешь,
Я удручена в своей апокалиптической меланхолии.
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи
Я знаю, что ты живешь во лжи.
Авада Кедавра, мысли в моей голове
Места, к которым я прикасаюсь, когда лежу в постели
Воображая тебя. Возьми назад слова, которые ты сказал,
Мое сердцебиение похоронено в земле, а ты связан моими веревками,
Поэтому когда ты спишь, ты слышишь звук
Ради твоей любви я бы сделала все, что угодно,
Это опустошает меня,
Ты мог бы вывести меня из печали в медленном танце,
Но твой любимый цвет по сравнению с другими – синий.
Апокалиптически грустный синий
Синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий
Авада Кедавра, я произношу, чтобы уничтожить.
Отметим, настоящее имя певицы – Кантри Рэй Робинсон. Они родились в семье шведов и выросли в городке Макрум, что в графстве Корк, с диагнозом СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью. В свободное время Робинсон иногда работают аниматором на мероприятиях для детей с особыми потребностями. Они идентифицируют себя как небинарную личность. Звезда неоднократно рассказывала о своей принадлежности к ЛГБТК+ сообществу.
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