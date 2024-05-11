О чем песня Doomsday Blue, которую на Евровидении 2024 года поют Bambie Thug из Ирландии

Представители Ирландии на Евровидении 2024 однозначно навсегда вошли в историю конкурса как одни из самых эпатажных и громких участников за все 68 лет его существования. Bambie Thug – небинарное лицо, которое просит использовать по отношению к себе местоимения они/их – боролись за хрустальный микрофон в гранд-финале с "демоническим" треком Doomsday Blue. В сети номер конкурсантов прозвали "сеансом экзорцизма", а самих Bambie Thug – "ведьмой".

Если говорить о наиболее неоднозначной реакции еврофанов на тот или иной номер, то Ирландия в этом состязании однозначно получает первенство. Одни критиковали Bambie Thug и даже организаторов Евровидения за то, что те допустили подобную "вакханалию" на сцене, другие восхищались эффектным перформансом и необычным звучанием песни. Поэтому OBOZ.UA предлагает более подробно ознакомиться с ее содержанием.

В интервью артистка утверждают, что их конкурсная песня "о разбитом сердце, обмане и боли безответной любви" и описывает ее как "взрывную и тяжелую", но вместе с тем "сладкую" и "душевную". Текст трека содержит много магических заклинаний, в частности Avada Kedavra – фраза, которая происходит из арамейского языка и приобрела популярность из-за культовой франшизы о Гарри Поттере.

В композиции сочетаются разные жанры, ведь сами авторы хотели создать музыкальное произведение, "неподвластное ни одному жанру". Они описали Doomsday Blue как смесь альтернативного рока, попмузыки, джаза и "электронно-металл-брейкдайн".

Перевод песни Doomsday Blue:

Я произношу Авада Кедавра, чтобы уничтожить

Чувства, которые испытываю, от которых не могу избавиться,

Злыми языками на тебя наложено проклятие:

Все красавицы из твоей кровати выскользнут из рук и только огорчат тебя

А все, что ты хотел бы иметь, ты потеряешь.

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи,

Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах,

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи я, я

Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,

Наверное, я всегда тебя переоцениваю,

Навожу магию на все, что ты делаешь,

Я удручена в своей апокалиптической меланхолии.

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи

Я знаю, что ты живешь во лжи.

Авада Кедавра, мысли в моей голове

Места, к которым я прикасаюсь, когда лежу в постели

Воображая тебя. Возьми назад слова, которые ты сказал,

Мое сердцебиение похоронено в земле, а ты связан моими веревками,

Поэтому когда ты спишь, ты слышишь звук

Ради твоей любви я бы сделала все, что угодно,

Это опустошает меня,

Ты мог бы вывести меня из печали в медленном танце,

Но твой любимый цвет по сравнению с другими – синий.

Апокалиптически грустный синий

Синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий

Авада Кедавра, я произношу, чтобы уничтожить.

Отметим, настоящее имя певицы – Кантри Рэй Робинсон. Они родились в семье шведов и выросли в городке Макрум, что в графстве Корк, с диагнозом СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью. В свободное время Робинсон иногда работают аниматором на мероприятиях для детей с особыми потребностями. Они идентифицируют себя как небинарную личность. Звезда неоднократно рассказывала о своей принадлежности к ЛГБТК+ сообществу.

Ранее OBOZ.UA писал:

Представительниц Украины на Евровидении встретили аплодисментами, когда они впервые в прямом эфире показали поставленный режиссером Таню Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму. Весь мир в восторге от украинок, но некоторые пользователи все равно раскритиковали их.

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