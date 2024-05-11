Выступление Bambie Thug из Ирландии в финале Евровидения 2024 назвали одним из лучших за всю историю конкурса. Видео

Впечатляющим свой номер, ранее называвшийся "бесовщиной", во время финала Евровидения 2024 создали небинарные Bambie Thug из Ирландии. На сцене они изобразили чуть ли не целый акт экзорцизма. Соцсети "разрываются" от упоминаний о безумной постановке Bambie Thug. Зрители в зале завороженно смотрели выступление, ведь кое-где были слышны аплодисменты и восторги, а на кульминационных моментах еврофаны визжали.

Bambie Thug появились на сцене в окружении пентаграммы, где в следующем кадре пытались побороть фавна, который "крутился" рядом. К тому времени участник был одет в черное платье, но уже вскоре он появился в экстравагантном наряде в цветах трансгендерного флага.

Смотрите на OBOZ.UA онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024, а также фото и видео выступлений всех участников.

Конкурсный трек Doomsday Blue представляет собой ансамбль из разных жанров: поп-музыки, рока, электроники и т.д. Как сообщает Eurovision.TV, Bambie Thug разрушают гендерные и социально-политические стереотипы. Песня представителя Ирландии рассказывает о том ощущении, когда ваш потенциал не замечают, а также это ода квир-сообщества.

Еврофаны в соцсети X отмечают, что это одно из лучших выступлений на Евровидении:

"Это одно из лучших выступлений, когда-либо видевших на Евровидении. Bambie Thug – настоящая ведьма".

"Разрушитель проклятия Евровидения – Ирландия. Монарх всех небинарных монархов".

"Хочу, чтобы Ирландия выиграла, потому что Bambie – это абсолютная крутизна".

Следует отметить, что ради выступления Bambie Thug были обязаны сменить свой костюм из-за "аполитичности" конкурса. Определенные рисунки на ее теле зашифровывали под лозунг "прекращения огня".

OBOZ.UA вел текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024. С хроникой первого полуфинала можно ознакомиться по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, кому букмекеры прогнозируют последнее место в рейтинговой таблице финала Евровидения 2024. Эта песня является настоящим хитом.

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