Новая прическа и татуировка: появилось редкое фото непубличной дочери Остапа Ступки, которая закрыла свои соцсети

Дочь народного артиста Украины Остапа Ступки от брака с Ириной Батько-Ступкой – Устина – решила не идти по стопам своего знаменитого отца и выбрала непубличный образ жизни. Она даже закрыла свои социальные сети, чтобы оставаться в стороне от глаз общественности, однако в день 59-летия актера аудитория все же смогла увидеть, как девушка выглядит сейчас.

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Дело в том, что Остап Ступка сделал репост Instagram-stories Устины, где она поздравила его с праздником. На редком фото актер с дочерью предстали перед камерой в стильных образах, обнимая друг друга за талию.

Сравнивая свежую фотографию Устины с архивными кадрами, можно заметить, что она не боится экспериментировать с имиджем. Дочь Остапа Ступки сделала каре по плечи, отказавшись от длинных прядей, а также набила несколько татуировок на руке.

Девушка не рассказывает о своей жизни в публичном пространстве, однако ее знаменитый отец раскрыл несколько интересных подробностей в интервью OBOZ.UA в 2025 году. По словам Ступки, Устина училась в Лодзинском университете в Польше на факультете "международная культурология", а после выпуска вернулась в Киев.

Помимо дочери, у Остапа Ступки есть еще два сына – Дмитрий от первой жены Татьяны Каплиной и Богдан от Ирины Батько-Ступки. Из трех детей актера дело звездовой династии продолжил только старший потомок, однако после переезда в США в 2021 году он несколько отодвинул творческую карьеру на второй план. Более подробно о том, как сложилась судьба сыновей и дочери артиста, читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Остап Ступка был замечен в объятиях со своей возлюбленной, которая моложе его на 34 года.

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