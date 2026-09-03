Остап Ступка засветился в объятиях с младшей на 34 года возлюбленной. Редкое фото пары

Народный артист Украины Остап Ступка появился вместе со своей возлюбленной, театральным критиком Маргаритой Ткач. 59-летний актер нежно обнял 25-летнюю избранницу, а редким совместным снимком пара поделилась в преддверии дня рождения актера, который отмечается 2 сентября.

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"Спасибо, что родился", – кратко поздравила Маргарита Ткач своего возлюбленного. На фото, опубликованном в Instagram, влюбленные позируют рядом.

Ступка обнимает Маргариту за талию, а она стоит рядом с ним и смотрит в камеру. Для совместного появления театральная критик выбрала облегающее платье винного цвета и золотой пояс, а актер появился в черной одежде и темной рубашке.

О романе Остапа Ступки и Маргариты Ткач стало известно в конце 2024 года. Тогда актер подтвердил отношения с избранницей, которая моложе его на 34 года, в комментарии OBOZ.UA. По словам артиста, их "объединил театр".

Отношения пары сначала не получили одобрения со стороны семьи театрального критика. Маргарита рассказывала, что ее мама не поддержала выбор дочери и заявила, что та "выбрала себе не того мужчину".

В то же время с мамой самого Ступки Маргарита смогла найти общий язык. Правда, первое знакомство с будущей свекровью оказалось для девушки довольно неловким.

Как рассказывала Ткач в ноябре 2025 года, после вечеринки они со Ступкой не смогли найти такси и решили переночевать у его мамы. Оба были немного навеселе, поэтому на следующее утро театральная критик сильно стеснялась и даже не до конца помнила, о чем они говорили.

"Все произошло хаотично, неожиданно и очень странно. Но после этого завязалось нормальное общение", – вспоминала Маргарита.

В частности, Остап Ступка рассказывал, что у него с возлюбленной возникают споры из-за разного отношения к браку. Маргарита не скрывала, что хотела бы в будущем выйти замуж, тогда как актер не спешит вступать в пятый брак.

"Маргарита планирует, а я пока нет. На этом фоне у нас возникают некоторые споры", – признавался артист.

В то же время Ступка не исключал, что все же может снова жениться: "Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть".

Кстати, ранее Остап Ступка был женат четыре раза. У него трое детей – сын Дмитрий, дочь Устина и сын Богдан. По словам артиста, с бывшими женами ему удалось сохранить хорошие отношения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сложилась жизнь троих детей Остапа Ступки и где они сейчас. Хотя у потомков звезды были все шансы достичь вершин в киноиндустрии или на театральной сцене, поскольку они происходят из звездной династии, творческий путь выбрал только его старший сын.

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