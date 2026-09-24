"Нормальный человек так не поступит". Актриса Виктория Билан объяснила, почему считает бывшего-изменника и его новую пассию "закомплексованными"

Украинская актриса Виктория Билан высказалась о новом романе своего экс-мужа, звезды сериала "Пограничники" Владимира Ращука. Артистка откровенно отметила, что сочувствует нынешней возлюбленной бывшего-изменника, более того, считает их обоих максимально "закомплексованными", мол, нормальные люди не смогли бы плести подобные интрижки за ее спиной.

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Соответствующее заявление Виктория Билан сделала в интервью для проекта "Ранкова кава". Актриса также подчеркнула, что не жалеет о своем решении публично рассказать об изменах и неуважительном отношении к ней со стороны бывшего. А вот если бы она могла повернуть время вспять, изменила бы только одно – раньше ушла бы от Ращука.

"Я бы не давала столько шансов и не прощала. Это не в моем стиле – прощать такие вещи. Об этом я сожалею. Но время уже прошло, и я живу. Как видите, я наконец-то ожила. Жизнь продолжается, у меня растет сын. Я могу сказать "спасибо" за сына", – поделилась артистка.

Виктория Билан смогла перевернуть болезненную страницу личной жизни, однако сомневается, что ее бывший муж кардинально изменится и никогда не вонзит нож в спину своей новой партнерше. Именно поэтому она испытывает к этой женщине некоторую жалость.

"Я могу пожалеть человека и посочувствовать новой пассии. Мы же все думаем, что с нами так не будет, правда? Я считаю, что так поступить могли только глубоко закомплексованные и травмированные люди. Я говорю и о нем, и о ней. Нормальный человек так не поступит. Поэтому да поможет им Бог, пусть живут", – сказала знаменитость.

Развод актеров

О разрыве отношений Виктории Билан и Владимира Ращука стало известно в апреле 2026 года. Во время интервью звезда сериала "Пограничники" прямо заявил, что полюбил другую женщину, поэтому ушел от своей жены. В то же время артист подчеркивал: продолжает активно участвовать в воспитании их общего сына Яремы, однако такое заявление опровергла Виктория Билан.

Впоследствии актриса дала резонансное интервью Алине Доротюк, в котором приоткрыла завесу над неожиданными сторонами брака с Владимиром Ращуком. Как рассказала Виктория Билан, актер изменял ей в тот период, когда ей удалось забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения с шестой попытки. Более того, по словам артистки, из-за романа на стороне Ращук стал кардинально другим человеком, поэтому в сложные времена морально издевался над ней и совершенно не поддерживал.

Позже Виктория Билан призналась, что из-за невероятно сильных чувств к мужу не замечала, что он всегда был "абсолютным нарциссом". Именно эта черта характера Владимира Ращука, по словам актрисы, в конечном итоге привела их к разводу, а не тот факт, что она старше бывшего супруга.

"Дело не в этом. Да и ушел же он не к молодой красавице, а к взрослой женщине, которая тоже старше его. Дело не в возрасте", – подчеркивала знаменитость.

Официально актеры расторгли брак в начале июня. Как отмечала Виктория Билан, ее бывший не явился в суд, а она, со своей стороны, после завершения заседания избавилась от всех вещей, принадлежавших Ращуку.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Виктория Билан рассказала о том, что остается после разрыва брака: о потерях и новых смыслах, об одиночестве и поддержке, о лжи и немалых долгах, и о любви – но уже к другому мужчине, пока еще совсем маленькому.

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