"Работать вместе": Си Цзиньпин заявил, что США и Китай "должны быть партнерами, а не соперниками"

Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии с визитом в США выступил с заявлением о китайско-американском сотрудничестве. Он призвал призвал к укреплению взаимодействия между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Также Си агитировал за построение стабильных двусторонних отношений. Об этом сообщает AP News.

Совместный процветание и управляемая конкуренция

Китайский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Пекин способны достигать стратегических целей без противостояния друг с другом. Такжео добавил, что государствам следует быть "партнерами, а не соперниками".

"Достижение великого возрождения китайской нации и возрождение величия Америки могут идти рука об руку, и обе страны могут способствовать успеху друг друга, принося пользу всему миру", – отметил Си Цзиньпин.

В заявлении главы КНР также подчеркивается необходимость формирования устойчивой модели взаимодействия. По его мнению, стороны должны двигаться навстречу друг другу, опираясь на сотрудничество как на основу отношений, удерживать конкуренцию в разумных рамках, своевременно урегулировать возникающие разногласия и стремиться к сохранению мира.

Реакция Вашингтона

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал прибытие китайской делегации по возвращении в Белый дом. Говоря о торжественной встрече самолета Си Цзиньпина, он позитивно оценил начало визита.

"Думаю, они это ценят, замечательные люди", – кратко заявил американские лидер в беседе с журналистами.

Напомним, Китай угрожал отменить встречу Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, если США одобрят новые поставки оружия Тайваню. В Пекине подчеркивали, что тайваньский вопрос является "красной чертой" в отношениях с Вашингтоном.

Как писал OBOZ.UA, Си Цзиньпин должен прибыть в Вашингтон 23 сентября, а официальные переговоры с Дональдом Трампом запланированы на 24 сентября. Одним из ключевых вопросов встречи может стать поставка оружия США Тайваню.

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