'Я полюбил'. Актер-военный Владимир Ращук признался, что ушел от жены, которая в 47 лет родила ему сына

Актер и военнослужащий ВСУ Владимир Ращук ("Пограничники", "Каховский объект", "Родительские сборы") сообщил, что уже не вместе с женой – актрисой Викторией Билан-Ращук ("Поезд к Рождеству", "Голова", "Голос сердца"). Пара стала родителями сына Яремы полгода назад: артистка родила в 47 лет. Для Владимира Ращука это первый ребенок.

В интервью каналу "КиноUA" актер признался, что сейчас находится в других отношениях. Зато Виктория Билан-Ращук отреагировала на ситуацию в своем Instagram, обнародовав эмоциональное сообщение, в котором отметила, что долгое время молчала, а теперь "пришло время рассказать правду".

"Я не люблю выносить личную жизнь на публику, но скрыть это в нашей профессии невозможно, – рассказал в разговоре с журналисткой Элиной Антоновой Владимир Ращук. – Люди питаются сплетнями, когда не знают правды, потому, пожалуй, должен сказать: да, мы не вместе. Мы разошлись. Произошли определенные переоценки в жизни: то ли я стал взрослее, то ли начал больше думать о себе, о том, чего на самом деле хочу. Какой хочу видеть свою жизнь... Не знаю, это связано с войной или с другими обстоятельствами. Мы приняли решение разойтись, мы не вместе, но у нас есть сын. И это самое главное. Считаю, что это как итог наших отношений, самый главный показатель. А то, что люди расходятся, – так бывает. Я хочу одного: чтобы все были счастливы – и Вика, и я. Мы этого заслуживаем".

"Я полюбил, – продолжил актер. – Кто-то говорит, что предатель, но вы походите в моих сапогах, поживите мою жизнь, а уже потом будете осуждать и рассказывать, как кому жить". Актер подтвердил, что сейчас находится в других отношениях, и добавил: "Все свободное время, минимум три раза в неделю, я уезжаю. Вот вчера провел восемь часов с малым: мы гуляли, спали, играли, ходили на плавание. Для меня самое главное – сын. А отношения – так сложилось. Тут ничего не поделаешь, это жизнь".

Тем временем Виктория Билан-Ращук на своей странице в Instagram опубликовала кадр из интервью и оставила эмоциональное сообщение: "Ну что ж, судя по абсолютной лжи, видимо, пришло время рассказать правду! Я долго молчала! Спасибо за зеленый свет!".

Разговоры о том, что в семье Ращуков есть проблемы, уже некоторое время ходили в кинематографической среде. При этом официально пара этого не подтверждала. В интервью OBOZ.UA накануне родов Виктория Ращук рассказывала: "Мне кажется, даже если бы беременность наступила в 50, я бы не колебалась. Наш мальчик – желанный, планируемый ребенок. Мы с мужем шли к этому много лет. Конечно, полномасштабная война немного изменила планы, остановила нас на какое-то время. Но желание стать родителями оставалось сильнее любых обстоятельств".

Старшей дочери Виктории – 20 лет. Катя является приемным ребенком Владимира Ращука. По словам Виктории, он воспитывает ее с шестилетнего возраста (актеры официально поженились в ноябре 2015 года): "В телефоне он у нее подписан как "папочка", – рассказывала актриса в интервью OBOZ.UA. – Более того, в 18 лет, когда Катя получала паспорт, сознательно сменила фамилию и отчество. Теперь она – Ращук Екатерина Владимировна".

Сын Ярема родился у Ращуков 5 октября прошлого года. Папа присутствовал на родах. В разговоре с OBOZ.UA, принимая поздравления, актер делился своими впечатлениями и эмоциями: "Если раньше восхищался силой женщин, то сейчас – вообще! Она просто героиня, и ни один мужчина этого бы не выдержал! Ну и сам факт того, что не было жизни – и раз, появилось! Это фантастически. На кого похож? Сразу, как вышел – копия я. Все: ушки, лобные доли, нос".

Так случилось, что появился на свет на месяц раньше, чем мы ожидали. Должен был родиться на годовщину нашей свадьбы – 13 ноября. Но пришел почти на мой день рождения – я родился 11 октября. Врач сказал, что нам очень повезло, что он родился раньше. Потому что если бы дождался своего срока, был бы очень большой – более четырех килограммов. Жене было бы значительно труднее его родить".

Артист благодарил Вику, назвав ее настоящей героиней: "Она просто невероятная молодчинка. Знаете, я убедился: женщина самая красивая в трех случаях – когда она невеста, когда беременна и когда просто счастлива".

В прошлом году актер Владимир Ращук дал большое интервью OBOZ.UA, в котором рассказывал, как война изменила его отношения с женой Викторией: "С одной стороны, наши чувства очень обострились. С другой, мы столкнулись с тем, что каждый раз, каждую ротацию из Киева уезжает один человек и остается – один. А возвращается совсем другой человек, и встречает его – так же изменившийся. И нам нужно как бы снова знакомиться. И это каждый раз большая работа. Психологически, признаюсь, очень тяжело, тем более, что мы оба максималисты. Мне очень непросто там, но и ей здесь – в режиме постоянного ожидания, поставив свою жизнь на паузу – это нелегко. Но она очень сильная, просто ге-ни-аль-на женщина".

Актер также нам рассказывал, что после того, как прошел в начале вторжения бои в Киевской области и должен был отправляться на Донбасс, он с женой обвенчался: "Мы давно это планировали, еще когда поженились, но все не получалось, потому что мечтали, чтобы это было что-то особенное, с традициями. Слишком долго готовились, пока не началась полномасштабная война. Да и Вика считала, что так сможет лучше меня защитить молитвами".

О том, что в семье уже имели место определенные проблемы, актеры не рассказывали. В то же время те, кто следит за страницей Виктории, уже некоторое время подозревали, что в браке не все хорошо.

В частности накануне родов на гендер-пати актриса была без мужа, а под фото в сети написала: "Володя, если тебе вдруг еще интересно – у нас будет сын!". Впоследствии она опубликовала еще одно сообщение: "В 2026 год я зашла одна, но не одинока, потому что имею двух прекрасных детей – дочь Катюшу и сыночка Яремчика. Мое самое большое сокровище. Мое главное достижение. Они никогда не предадут".

