'Хотя бы поинтересовался, что ребенок ест'. Экс-супруга актера и военного Владимира Ращука публично обвинила его в лицемерии

Актер и военный Владимир Ращук ("Пограничники", "Каховский объект", "Родительские сборы"), который в последние дни поразил сеть кардинальным похудением и физической формой, дебютировал в бодибилдинге и сразу получил три медали. Свою победу посвятил сыну Яреме.

Однако громкий спортивный успех обернулся семейным скандалом в соцсетях. Бывшая жена актера Виктория Билан-Ращук ("Поезд к Рождеству", "Голова", "Голос сердца") публично обвинила его в лицемерии и заявила, что тот якобы не принимает достаточного участия в жизни общего ребенка.

Недавно Владимир Ращук показал в соцсетях фото "до" и "после" трансформации. Актер заметно похудел, активно занимался в спортзале и нарастил мышечную массу. По словам артиста, изменения стали для него своеобразным вызовом самому себе в непростой период жизни.

Впоследствии Ращук принял участие в соревнованиях по бодибилдингу, где завоевал две золотые и одну бронзовую медали. Об успехе артист рассказал в Instagram: "Никогда не планировал, но как говорится "не зарекайся". Но что по состоянию на сегодня: кайфанул, насладился выступлением, поборолся с большими дядями, потешил свою дерзость, напомнил себе, что я спортсмен, хоть и в прошлом (хотя бывших не бывает), и получил две золотые и одну бронзовую медали. Эту победу хочу посвятить своему сыну Яремчику, я люблю тебя! Спасибо каждому, кто был, есть рядом, кто верил и предоставлял свои силы".

Впрочем, под заметкой появился резкий комментарий от бывшей жены актера, актрисы Виктории Билан-Ращук, которая публично обвинила его в лицемерии: "Какие высокопарные слова. Лучше бы ты внимание и заботу посвятил сыну, или хотя бы одну бессонную ночь. Или купание. Ты хотя бы поинтересовался, что ребенок сейчас ест. Какое же лицемерие. Своей "маленькой" шмаре посвящай, мой сын не нуждается в этой твоей лжи".

В комментариях под постом немало подписчиков стали на сторону Виктории. Пользователи соцсетей выражали актрисе поддержку, а Владимира критиковали за отношение к семье после разрыва. "Вас очень понимаю и поддерживаю. Когда-то, увидев ваше интервью, я была поражена вашей преданностью и любовью к Владимиру. Особенно, когда вы сказали, что ваша мечта – это маленький Ращучок", – написала одна из подписчиц.

Некоторые пользователи не скрывали возмущения поведением актера и писали, что не понимают его решение уйти из семьи: "Я не понимаю, как можно было променять такую красавицу", "Какую шикарную женщину имел, желанного сына – и все это потерять". Впрочем, среди комментариев были и более сдержанные мнения. Одна из подписчиц поддержала Викторию, но в то же время предположила, что после разрыва актриса до сих пор эмоционально не отпустила ситуацию: "Вы невероятно сильная женщина, но, возможно, вам еще болит эта история. Желаю вам почувствовать настоящую свободу и быть счастливой".

Напомним, в начале апреля Владимир Ращук сообщил, что больше не состоит в отношениях с женой – актрисой Викторией Билан-Ращук. Всего полгода назад супруги стали родителями сына Яремы – для 47-летней актрисы это было позднее материнство, а для Ращука ребенок стал первенцем. Впоследствии актер также признался, что сейчас имеет новые отношения. Слухи о кризисе в семье Ращуков уже длительное время распространялись в кинематографической среде, однако сами артисты долго избегали публичных комментариев.

В интервью OBOZ.UA накануне родов Виктория Ращук рассказывала: "Мне кажется, даже если бы беременность наступила в 50, я бы не колебалась. Наш мальчик – желанный, планируемый ребенок. Мы с мужем шли к этому много лет. Конечно, полномасштабная война немного изменила планы, остановила нас на какое-то время. Но желание стать родителями оставалось сильнее любых обстоятельств".

Старшей дочери Виктории – 20 лет. Катя является приемным ребенком Владимира Ращука.Он воспитывал ее с шестилетнего возраста (актеры официально поженились в ноябре 2015 года). Сын Ярема родился у Ращуков 5 октября прошлого года. Папа присутствовал на родах. В разговоре с OBOZ.UA, принимая поздравления, актер делился своими впечатлениями и эмоциями: "Если раньше восхищался силой женщин, то сейчас – вообще! Она просто героиня, и ни один мужчина этого бы не выдержал! Ну и сам факт того, что не было жизни – и раз, появилось! Это фантастически. На кого похож? Сразу, как вышел – копия я. Все: ушки, лобные доли, нос".

В прошлом году актер и военный Владимир Ращук дал большое интервью OBOZ.UA, в котором рассказывал, как война изменила его отношения с Викторией: "С одной стороны, наши чувства очень обострились. С другой, мы столкнулись с тем, что каждый раз, каждую ротацию из Киева уезжает один человек и остается – один. А возвращается совсем другой человек, и встречает его – так же изменившийся. И нам нужно как бы снова знакомиться. И это каждый раз большая работа. Психологически, признаюсь, очень тяжело, тем более, что мы оба максималисты. Мне очень непросто там, но и ей здесь – в режиме постоянного ожидания, поставив свою жизнь на паузу – это нелегко. Но она очень сильная, просто ге-ни-аль-на женщина".

Пока неизвестно, официально ли оформили развод бывшие супруги.

