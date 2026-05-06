Заработала себе неизлечимую болезнь: Виктория Билан-Ращук шокировала, как экс-супруг изменял ей во время долгожданной беременности

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук раскрыла шокирующие подробности брака с экс-супругом-военнослужащим Владимиром Ращуком. Как сообщила артистка, звезда сериала "Пограничники" изменял ей в тот период, когда она носила долгожданного общего ребенка под сердцем, более того, в определенный момент просто стал для нее "чужим".

По словам Виктории Билан-Ращук, ей удалось забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения только с шестой попытки, но даже это не стало весомой причиной для бывшего избранника поддержать ее. Наоборот, актер-воин оскорблял экс-супругу и смеялся, когда она плакала. Об этом артистка рассказала в откровенном интервью Алине Доротюк.

Как раскрыла Виктория Билан-Ращук, мучительную драму в отношениях с Владимиром Ращуком ей приходится переживать во второй раз. Актеры познакомились много лет назад в театре и между ними довольно быстро промелькнула искра. По словам Виктории Билан-Ращук, тогда их связывали безумные чувства, поэтому она думала, что эта история будет вечной, но все оказалось совсем не так. Владимир Ращук нашел себе другую.

"Это произошло очень резко. Вечером он мне написал: "Я тебя очень люблю, жить без тебя не могу", а утром написал: "Между нами все". И почти на следующий день я его увидела с другой. Они сразу начали жить вместе. Для меня это была большая трагедия, потому что я его очень любила. Я два месяца проплакала, очень заболела. Я заработала себе неизлечимую болезнь на стрессе. Это было в 2011 году", – вспомнила актриса.

Виктория Билан-Ращук испытывала к Владимиру Ращуку сильную ненависть и пыталась избегать любого взаимодействия с ним, но в конце концов смогла пережить болезненный разрыв. Однако полностью вычеркнуть актера из своей жизни звезде фильма "Поезд к Рождеству" так и не удалось, ведь в определенный момент он снова начал за ней ухаживать. Как вспомнила Виктория Билан-Ращук, артист около полугода пытался во второй раз покорить ее сердце, после чего сделал очень романтическое предложение руки и сердца.

"Это была белоснежная квартира. Он завязал мне глаза, потом полностью раздел, одел какое-то белье красивое, провел меня в комнату, положил на кровать и сказал открыть глаза. На потолке было написано: "Вики, будь моей". Потом сказал: "Ищи медведицу". Я стала на кровать и нашла на люстре маленького мишку. Открыла, а там кольцо", – рассказала актриса.

С того момента артисты начали строить довольно счастливую семейную жизнь. По словам Виктории Билан-Ращук, экс-супруг очень часто благодарил ее за то, что в свое время дала ему второй шанс, и уверял: она точно об этом не пожалеет. Актриса искренне любила избранника, поэтому даже тогда, когда он стал на защиту Родины с оружием в руках, не боялась ездить к нему на фронт.

Однако эта идиллия завершилась в очень непростой для Виктории Билан-Ращук момент – когда она в конце концов смогла забеременеть. Как поделилась актриса, они мечтали иметь общего ребенка и даже были готовы взять малыша из детского дома, если ЭКО не поможет достичь цели. Поэтому, когда с шестой попытки Виктории Билан-Ращук удалось забеременеть, она думала, что будет счастливой, но произошло иначе – артистка поняла, что экс-избранник ей изменяет.

"Пять попыток мы сделали уже во время войны. Это очень плохо повлияло и на мое здоровье, и на мою фигуру, потому что я постоянно была на гормонах. Он меня уговорил на шестое ЭКО. Мне было очень тяжело, но он сказал: "Вика, давай в последний раз". Вся подлость в том, что на последнее ЭКО он со мной шел, уже встречаясь с той особой", – поделилась артистка.

Как вспомнила Виктория Билан-Ращук, когда она сообщила Владимиру Ращуку о беременности, он отреагировал очень странно. Актер заметно побледнел и произнес фразу: "Боже, а ты шутник". Тогда Виктория Билан-Ращук не придала этому значения, но сейчас понимает, что экс-возлюбленный так вел себя, ведь уже крутил роман на стороне.

"Через 10 дней он просто стал чужим. Я не могла понять, что происходит. Он начал меня оскорблять, унижать, смеяться надо мной, когда я плакала. Он стал жестоким, а я его таким не знала никогда. Я начала чувствовать, что кто-то появился, начала у него спрашивать. Он начал все это сбрасывать на ПТСР, что это, видимо, просто депрессия, последствия контузии. Мы пошли к психотерапевту, ему назначили терапию. Он даже терапевту правду не сказал", – отметила знаменитость.

О неверности избранника Виктория Билан-Ращук узнала случайно. Во время празднования Пасхи она взяла телефон Владимира Ращука, ведь хотела оставить ему несколько теплых слов в заметках, и тогда увидела его переписку с любовницей.

"Я ее сразу набрала с его телефона. Она трубку не взяла. Я ее набрала со своего телефона, и сказала: "У нас семья, любовь, я беременна", и услышала в ответ: "Я знаю, что ты беременна, и что?", – рассказала актриса.

Сначала Владимир Ращук убеждал экс-супругу, что у него с любовницей не было ничего серьезного, поэтому она даже его простила. Однако, как оказалось впоследствии, актер продолжал развивать отношения на стороне.

"Она не посестра, она не с фронта. Это была очень планомерная работа над тем, чтобы забрать его из брака. Это было очень красиво, профессионально сделано. Он был ее любовником 20 лет назад, когда она была первый раз замужем", – отметила артистка.

Напомним, что Владимир Ращук признался в том, что ушел от жены в апреле этого года. Он дал интервью каналу "КиноUA", где отметил: "Произошли определенные переоценки в жизни: или я стал взрослее, или начал больше думать о себе, о том, чего на самом деле хочу. Какой хочу видеть свою жизнь... Не знаю, это связано с войной или с другими обстоятельствами. Мы приняли решение разойтись, мы не вместе, но у нас есть сын. И это самое главное".

Актер откровенно отметил, что влюбился в другую женщину, но при этом заверил: регулярно видится с сыном от Виктории Билан-Ращук.

Как ранее писал OBOZ.UA, сама же звезда фильма "Поезд к Рождеству" опровергла заявления экс-супруга о том, что он уделяет достаточно внимания их общему ребенку. Виктория Билан-Ращук публично обвинила его в лицемерии и подчеркнула: актер даже не интересуется, "что сейчас ест сын".

