'Он ушел не к молодой красотке'. Экс-супруга актера-воина Владимира Ращука заговорила о любовнице бывшего и реальной причине развода

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук отметила, что начало большой войны не было катализатором проблем в отношениях с ее бывшим мужем Владимиром Ращуком, несмотря на соответствующие заявления артиста-воина. По словам знаменитости, настоящей причиной развода стало то, что ее экс-избранник всегда был нарциссом.

В частности, как подчеркнула Виктория Билан-Ращук, на их чувства никоим образом не повлиял тот факт, что она старше актера-воина, ведь он ушел от нее также не к более молодой женщине. Подробностями личной жизни артистка поделилась в интервью "РБК-Украина LIFE".

"Я раньше так думала (что причиной развода стала война. – Ред.), потому что мне навязали мысли, что это изменения, ПТСР и все остальное. Анализируя нашу жизнь, отношения и все, что произошло, я поняла, что люди не меняются. Я этого или не замечала, или настолько любила, что не хотела замечать. Но сейчас могу сказать однозначно: я жила с абсолютным стопроцентным нарциссом. Я не хочу его обижать, но есть такое у людей расстройство", – высказалась артистка.

По словам Виктории Билан-Ращук, она уже смогла отпустить болезненную ситуацию. Актриса сосредоточилась на детях и собственном развитии, но все же, полностью вычеркнуть Владимира Ращука из своей жизни не может, поскольку впереди их ждет судебная волокита.

"8 июня у нас суд по разводу. Относительно ребенка еще будет суд, потому что договориться нормально у нас не получается. Я была очень за то, чтобы он общался с Яремчиком, и хотела, чтобы у него был хороший папа. Но я не хочу, чтобы мой сын рос в атмосфере неуважения, обесценивания и оскорблений мамы. Это не нормально, тем более для мальчика", – сказала знаменитость.

Не обошла вниманием Виктория Билан-Ращук и негативные комментарии в свою сторону, мол, почему она "оскорбляет" Владимира Ращука, который защищает нашу Родину. Артистка отметила, что не собирается просто так забывать все недостойные поступки экс-супруга в отношении нее, более того, актер-воин сейчас находится в Киеве, поэтому ей нечего волноваться.

"Если бы он действительно был в окопе где-то, то возможно, я продолжила бы за него волноваться. За что мне волноваться сейчас? Что он под юбкой у любовницы живет? Они о себе позаботятся, пусть занимаются и живут свою прекрасную, счастливую жизнь. Я тоже хочу жить свою прекрасную, счастливую жизнь", – высказалась артистка.

Не обошлось и без упреков о том, что Владимир Ращук ушел от Виктории Билан-Ращук якобы из-за разницы в возрасте. Как отметила актриса, за все время брака экс-супруг ни разу не сказал кривого слова о том, что она старше его.

"Дело не в этом. Да и ушел же он не к молодой красавице, а к взрослой женщине, которая тоже старше его. Не в возрасте дело", – подчеркнула знаменитость.

Розлучення акторів

Владимир Ращук сообщил, что в их с Викторией Билан-Ращук отношениях поставлена точка в апреле этого года. Актер-воин откровенно рассказал, что полностью переосмыслил свою жизнь и полюбил другую женщину, поэтому ушел от жены.

Впоследствии своей версией разрыва решила поделиться артистка. По словам Виктории Билан-Ращук, ее бывший муж начал крутить роман на стороне в тот период, когда она носила их общего ребенка под сердцем. Актриса смогла забеременеть благодаря экстракорпоральному оплодотворению только с 6 попытки, однако Владимир Ращук совершенно не поддерживал ее в сложный период, ведь уже был с другой.

"Через 10 дней он просто стал чужим. Я не могла понять, что происходит. Он начал меня оскорблять, унижать, смеяться надо мной, когда я плакала. Он стал жестоким, а я его таким не знала никогда. Я начала чувствовать, что кто-то появился, начала у него спрашивать. Он начал все это сбрасывать на ПТСР, что это, видимо, просто депрессия, последствия контузии. Мы пошли к психотерапевту, ему назначили терапию. Он даже терапевту правду не сказал", – отметила знаменитость.

Однако позже, во время празднования Пасхи, Виктория Билан-Ращук увидела в телефоне избранника переписку с любовницей и окончательно поняла причину таких изменений в его поведении.

Сенсационное интервью актрисы со временем прокомментировал Владимир Ращук. Он как не подтвердил, так и не опроверг заявления жены, а лишь отметил: наделал в браке немало ошибок.

