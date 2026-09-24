Блог | Да какие там еще, очнитесь, выборы, или Власть должна быть легитимной, и демократию никто не отменял
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Слишком часто в последнее время слышу, что демократия даже в такие времена обязательно требует выборов.
Далее текст на языке оригинала.
Може, звісно, й вимагає [ох уж ця демократія!]…
Але ж треба розуміти, перш за все, те, що тоді – під час війни! – виникатимуть, причому абсолютно неминуче, найнезручніші запитання.
В тому числі й до будь-кого!
Включаючи, приміром, і суспільні запити щодо фантастичної "якості" підбору кадрів протягом усіх останніх років –
зокрема, практично всіх членів чудової нашої монокоаліції,
не кажучи вже про різноманітних інших [міністрів-прокурорів]!
І щодо славнозвісного розмінування на півдні якраз напередодні війни!
Й решту-решту-решту
тощо тощо тощо!
Я не про особистості – то таке…
Але ж КРАЇНА УКРАЇНА це точно-точно витримає, не припиняючи військових дій і важливих перемовин?
Їй саме зараз це потрібно?
Питання не риторичне: я не знаю!
Може, й витримає.
Може, й потрібно.
Просто слід все це якось мати на увазі, знати-передбачати.
Хто гойдає і хитає –
той, напевно, має й знає?
(В сильних добробутних німців навіть нещасні [місцеві!] Ангельт з Померанією вже називають катастрофою,
однак у нас і умови, й можливі наслідки – зовсім іншого рівня.)