Слишком часто в последнее время слышу, что демократия даже в такие времена обязательно требует выборов.

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Далее текст на языке оригинала.

Може, звісно, й вимагає [ох уж ця демократія!]…

Але ж треба розуміти, перш за все, те, що тоді – під час війни! – виникатимуть, причому абсолютно неминуче, найнезручніші запитання.

В тому числі й до будь-кого!

Включаючи, приміром, і суспільні запити щодо фантастичної "якості" підбору кадрів протягом усіх останніх років –

зокрема, практично всіх членів чудової нашої монокоаліції,

не кажучи вже про різноманітних інших [міністрів-прокурорів]!

І щодо славнозвісного розмінування на півдні якраз напередодні війни!

Й решту-решту-решту

тощо тощо тощо!

Я не про особистості – то таке…

Але ж КРАЇНА УКРАЇНА це точно-точно витримає, не припиняючи військових дій і важливих перемовин?

Їй саме зараз це потрібно?

Питання не риторичне: я не знаю!

Може, й витримає.

Може, й потрібно.

Просто слід все це якось мати на увазі, знати-передбачати.

Хто гойдає і хитає –

той, напевно, має й знає?

(В сильних добробутних німців навіть нещасні [місцеві!] Ангельт з Померанією вже називають катастрофою,

однак у нас і умови, й можливі наслідки – зовсім іншого рівня.)