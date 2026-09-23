"Хотели взять Киев за три дня, но как так получилось, что сейчас горит Москва?" Сибига обратился к Лаврову

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 23 сентября, во время заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня, в ответ на выступление российского "дипломата" Сергея Лаврова призвал страну-агрессора Россию прекратить войну и согласиться на прекращение огня. Он также заявил, что российская агрессия представляет собой глобальную угрозу, и поэтому РФ вообще следует исключить из состава Совбеза ООН.

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В частности, украинский дипломат задал ряд риторических вопросов, о которых страна-агрессор пытается "забыть". Среди них – вопрос о горящей Москве и в чем смысл российского вторжения?

Что сказал Сибига

По словам главы МИД Украины, ему пришлось "заставить себя выслушать снова скучные сказки российского представителя". Они вынудили Андрея Сибигу задать Лаврову несколько вопросов.

"Российский представитель выступал за этим столом. Он привел множество причин, почему Россия продолжает эту войну. Онобвинял Украину, Соединенные Штаты, Запад, НАТО – кого угодно, только не Путина. И даже попытался представить Россию жертвой. Но вместо этого внимательно послушайте то, чего он не сказал. Я знаю как минимум три вопроса, на которые он не сможет ответить. Первый: почему ваш президент не сядет за стол переговоров с нашим президентом, чтобы прекратить эту войну прямо сейчас? Второй: в августе вы потеряли десятки тысяч военных ради захвата нескольких квадратных километров. За что они погибли? Третий: вы хотели захватить Киев за три дня. Как получилось, что спустя четыре года у вас горит Москва?", – спросил министр Андрей Сибига.

Поскольку во время заседания несколько выступающих апеллировали к памяти, глава МИД Украины предложил им "запомнить Олешки, услышать их крик о помощи, потребовать от России открыть гуманитарные коридоры".

"Хватит речей. Хватит невыполненных обещаний. Хватит имитации дипломатии. Эта война должна прекратиться. Украина хочет завершить ее сейчас – не потом", – сказал Андрей Сибига во время заседания Совбеза ООН.

Он подчеркнул: 14 из 15 членов Совбеза "поддерживают прекращение огня, только один – агрессор – блокирует его".

О чем речь

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке дронов. В результате атаки вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в населенном пункте Софино. Также сообщается о поражении НПЗ в Капотне и ударе по ТЭЦ в Люберцах.

Также отметим, что после атаки на территории московского НПЗ возник масштабный пожар, а, по предварительным данным, поражение могло произойти в районе установки ЭЛОУ-АВТ-6. Московский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и играет важную роль в обеспечении топливом Москвы и Московской области.

Масштабная атака беспилотников в ночь на 20 сентября вызвала серьезные перебои в работе московских аэропортов. Из-за введения плана "Ковёр" во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском временно ограничивали приём и вылет самолётов. За сутки в московских аэропортах задержали не менее 403 рейса, ещё 12 были отменены.

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